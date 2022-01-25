Üye Girişi
Auschwitz kampında "Nazi selamı" veren Hollandalı turiste para cezası - Son Dakika

Auschwitz kampında "Nazi selamı" veren Hollandalı turiste para cezası

25.01.2022 17:00
Auschwitz kampında "Nazi selamı" veren Hollandalı turiste para cezası

Polonya'daki Auschwitz ölüm kampının önünde "Nazi selamı" vererek fotoğraf çektirdiği için gözaltına alınan Hollandalı turiste para cezası verildi.

Polonya'daki Auschwitz ölüm kampının önünde "Nazi selamı" vererek fotoğraf çektirdiği için gözaltına alınan Hollandalı turiste para cezası verildi.

Polonya'da eşiyle birlikte Auschwitz toplama ve ölüm kampını ziyaret etmeye gelen Hollandalı kadın turist, kampın girişindeki meşhur "Arbeit Macht Frei" (Çalışmak insanı özgür kılar) tabelasının önünde "Nazi selamı" verdi. 29 yaşındaki turist Nazi lideri Adolf Hitler gibi sağ elini havaya kaldırmış şekilde selam vererek "Heil Hitler!" (Yaşasın Hitler) sloganı atıp fotoğraf çektirdi. Olayı gören kamp görevlilerinin polise haber vermesi üzerine ismi açıklanmayan turist gözaltına alındı.

Hollandalı kadının karakolda ifadesi alınırken, kocası da tanık olarak dinlendi. Daha sonra savcılığa sevk edilen kadına, savcı tarafından soykırım kurbanlarının anısına hakaret ve faşizme övgü suçlaması yöneltildi. Burada verdiği ifadesinde kimseye hakaret etme ya da faşizmi övme niyetinin bulunmadığını belirten Hollandalı turist, yaptığının "aptalca bir şaka" olduğunu kabul etti. Davranışından ötürü pişman olduğunu dile getirerek özür dileyen kadın, kendisine verilen para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı. Hollandalı turiste verilen para cezasının miktarı ise açıklanmadı.

Polonya'daki Auschwitz kampı, 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanya'sı tarafından Avrupa'da oluşturulan en büyük toplama, zorunlu çalışma ve ölüm kampı olarak biliniyor. Çoğu Yahudi olmak üzere 1 milyon 100 bin kişinin katledildiği kamp, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet Kızıl Ordusu tarafından özgürleştirilmişti.

(Ebru Orhan/ İHA)

Auschwitz kampında Nazi selamı veren Hollandalı turiste para cezası
Auschwitz kampında Nazi selamı veren Hollandalı turiste para cezası
Auschwitz kampında Nazi selamı veren Hollandalı turiste para cezası
Auschwitz kampında Nazi selamı veren Hollandalı turiste para cezası

YORUMLAR
500

Para Cezası, Auschwitz, Polonya, Nazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Auschwitz kampında 'Nazi selamı' veren Hollandalı turiste para cezası - Son Dakika


Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İstanbul'da dün geceki hava durumu detayı tüyler ürpertti: -43 derece ölçülmüş         
17:42
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:33 Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!
17:28 Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:40 El Salvador Başkanı Bukele'den yeni paylaşım: Ah Türkiyem
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:49:50. #1.13#
SON DAKİKA: Auschwitz kampında "Nazi selamı" veren Hollandalı turiste para cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement