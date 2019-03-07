Son Dakika Haberleri: Ausder Zirvesinden Kocaeli Ödülle Döndü

Ausder Zirvesinden Kocaeli Ödülle Döndü

1 saat önce

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı'nın toplu ulaşım için geliştirdiği projeleri 'Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü'ne layık görüldü.

Ausder Zirvesinden Kocaeli Ödülle Döndü, System.String[]
Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı'nın toplu ulaşım için geliştirdiği projeleri 'Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü'ne layık görüldü.

AUSDER tarafından 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'nde oluşturulan kategorilerde katılım sağlayan resmi ve özel kurumlar tarafından sunulan projeler, oluşturulan jüri üyelerince değerlendirmeye alındı. Jüri üyelerinin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde başarılı bulunan projelere "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri" başlığı altında çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı'nın halen yürürlükte olan kartlı biniş sistemlerini güncel teknolojik hayata uyarlayacağı, QR Kodlu Mobil Ödeme Sistemi, Araç İçi Navigasyonlu Sürücü Paneli" ve "Engelliler İçin Toplu Ulaşım Sistemini Kolaylaştıran Mobil Uygulamalar" başlıkları altındaki geliştirilmiş projelerine 'Yenilikçi Toplu Ulaşım Çözümleri Ödülü' verildi. Yapılan törende ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya ÖZAK, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın ellerinden aldı. Ödüle layık görülen projeler en yakın zamanda Kocaeli halkının hizmetine sunulacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Ankara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Biji Mansur Yazısına Suç Duyurusu: Yazıyı Yazan Gökçek'le Çalışmış Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu

Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:22:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ausder Zirvesinden Kocaeli Ödülle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]