ABD'nin Austin Kentinde Silah Satışlarının Düzenlenmesi İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika
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ABD'nin Austin Kentinde Silah Satışlarının Düzenlenmesi İçin Eylem Yapıldı

28.08.2022 18:01
ABD'nin Austin Kentinde Silah Satışlarının Düzenlenmesi İçin Eylem Yapıldı

AUSTIN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde AR-15 tipi tüfeklerin satışlarında yaş sınırının artırılmasını talep eden bir protestoya katılan insanlar, 27 Ağustos 2022.

AUSTIN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Austin kentinde AR-15 tipi tüfeklerin satışlarında yaş sınırının artırılmasını talep eden bir protestoya katılan insanlar, 27 Ağustos 2022. Aralarında Uvalde'deki bir okulda 19 öğrenci ve 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de yer aldığı yüzlerce katılımcı Cumartesi günü AR-15 tipi tüfeklerin satışında asgari yaş limitinin artırılması talebiyle biraraya geldi. Katılımcılar aynı zamanda ABD'nin orta güney kısmında kalan Teksas eyaletinde silahlı şiddetin önlenmesi için daha fazla adım atılmasını da talep etti. (Fotoğraf: Bo Lee/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'nin Austin Kentinde Silah Satışlarının Düzenlenmesi İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Austin Kentinde Silah Satışlarının Düzenlenmesi İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika
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