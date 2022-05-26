Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü - Son Dakika
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Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü

26.05.2022 22:49
Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kishi Nobuo ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kishi Nobuo ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmalarına karşı tedbirleri görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin Japonya'nın savunmasına sarsılmaz bağlılığını yineledi ve iki bakan, ABD-Japonya ittifakının Kuzey Kore'nin herhangi bir saldırganlığına yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti." ifadelerine yer verildi.

İki bakanın Pyongyang'ın balistik füze denemelerinin bölgesel ve küresel güvenlik için bir tehdit olduğunun altını çizdiği, buna karşı ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü olarak birlikte çalışmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Konuya günlük basın toplantısında değinen Pentagon Sözcüsü John Kirby, Austin'in önceki gün de Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak, ABD'li Bakan'ın, her iki bakanla görüşmesinde de Kuzey Kore balistik füze denemelerini kınadığını açıkladı.

Kirby, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin kıtalararası balistik füze olup olmadığı sorularına yanıt vermekten kaçınarak, sadece balistik füzeler olduğunu söyleyebileceğini ve daha fazla detay vermeyeceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Austin, Japon mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü - Son Dakika


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