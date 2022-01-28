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Austin: "Odağımız Ukrayna'daki savaş değil bölgedeki NATO müttefiklerimize güvence vermek" (2) - Son Dakika

Austin: "Odağımız Ukrayna'daki savaş değil bölgedeki NATO müttefiklerimize güvence vermek" (2)

28.01.2022 23:09
Austin: "Odağımız Ukrayna'daki savaş değil bölgedeki NATO müttefiklerimize güvence vermek" (2)

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Doğu Avrupa'da odaklandıkları konunun Ukrayna'daki savaştan ziyade NATO ortaklarına güvence vermek olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Doğu Avrupa'da odaklandıkları konunun Ukrayna'daki savaştan ziyade NATO ortaklarına güvence vermek olduğunu söyledi.

Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Pentagon'da Rusya-Ukrayna krizi üzerine basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığdığını ve bunu çeşitli diğer askeri eylemlerle desteklediğini belirten Austin, "Şu anda (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in elinde birçok seçenek var ve bunlara önemli şehirlerin ve toprakların ele geçirilmesi de dahil. Tabii Rusya provokatif siyasi eylemlerde bulunabilir." ifadesini kullandı.

Austin, Rusya'nın Ukrayna konusunda birçok dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü de belirterek, "Ukrayna'ya yönelik bir Rus saldırısı ya da sınır ihlali sadece bir çatışmanın fitilini ateşlemez. Bu durum aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve özerkliğin temellerinin ihlali olur. NATO'nun 30 üyesinden biri olarak Rusya'nın bu tehditlerini ciddiye alıyoruz." dedi.

ABD'nin tercih ettiği yolun sorunun diplomasi ile çözümü olduğunun altını çizen Austin, "Çatışma, kaçınılmaz değildir. Hala diplomasi için zaman ve alan var." ifadesini kullandı.

Austin, Ukrayna'nın ve NATO'nun güvenliği için verdikleri sözlerin arkasında olduklarını kaydederek, "Bildiğiniz gibi hafta başında binlerce askerimizi operasyona hazır hale getirdik. NATO bu askerleri aktivite ederse, bizim askerlerimiz gitmeye hazır." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD askeri müdahale seçeneğini masadan kaldırmasının Putin'i teşvik edip etmediğine ilişkin bir soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınan Austin, "Odaklandığımız nokta şu; ne olursa olsun, müttefiklerimize güven vermeye ve NATO'nun çabalarını desteklemeye hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Elbette, bu NATO ve müttefikleri ile ilgili. ve size NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu hatırlatırım." dedi.

Kanada'nın Ukrayna'da 400 askeri bulunduğunu, ABD'nin de oradaki asker sayısının bunun yarısı olduğunu hatırlatan bir gazetecinin, Pentagon'un bu sayıyı artırıp artırmayacağına yönelik sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınan Austin, Ukrayna'ya silah desteği vermeye devam edeceklerini ve burada önemli olan konunun asker sayısından çok sağlanan kabiliyetlerin etkinliği olduğunu söyledi.

ABD'nin Doğu Avrupa'daki güçlerinin Rus güçleriyle karşı karşıya kalmaması için neler yaptıklarına yönelik bir soru üzerine Austin, "Odağımız Ukrayna'daki savaş değil bölgedeki NATO müttefiklerimize güvence vermektir." dedi.

Rusya'ya "geri adım atması" uyarısı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley de Ukrayna'nın 1991'den bu yana bağımsız olduğunu ve ABD'nin bunu desteklediğini vurgulayarak, "Rusya'yı geri adım atması ve diplomasi yoluyla bir çözüm bulması için güçlü bir şekilde uyarıyoruz. Silahlı kuvvetler her zaman en son seçenek olmalı." diye konuştu.

Ukrayna'nın başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehrinde yoğun nüfus olduğuna işaret eden Milley, "Muhtemel boyutta bir savaş patlarsa, sivil nüfus büyük acılar çeker." uyarısında bulundu.

Milley, ABD'nin şu anda Ukrayna'da rekabetçi silah sistemi ya da kalıcı askerleri olmadığını belirterek, "Bizim oradaki rolümüz sınırlı. Eğitim, danışma, taktik, teknik ve usul yardımı verebiliriz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeleri Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya ile sınır olduğunu anımsatan Milley, "Biden ve Savunma Bakanı Austin, ABD ordusuna hazırlıkların artırılması talimatı verdi. NATO üyelerine yardım etmeli ve onları desteklemeliyiz. Ancak savaş kaçınılmaz değildir. Burada doğru cevap diplomatik çözüm." dedi.

(Bitti)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Austin: "Odağımız Ukrayna'daki savaş değil bölgedeki NATO müttefiklerimize güvence vermek" (2) - Son Dakika
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