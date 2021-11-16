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Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi - Son Dakika

Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi

16.11.2021 02:29
Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2019'un mart ayında Suriye'de düzenlenen bir saldırıda kadın ve çocukların hedef alındığı haberleri üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'den brifing istediğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2019'un mart ayında Suriye'de düzenlenen bir saldırıda kadın ve çocukların hedef alındığı haberleri üzerine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'den brifing istediğini açıkladı.

New York Times gazetesinin ABD'nin 18 Mart 2019'da Suriye'de, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediğine yönelik haberi tartışmalara neden oldu.

Günlük basın toplantısında, Bakan Austin'in bu habere yönelik herhangi bir inceleme talimatı verip vermediğinin sorulması üzerine Kirby, Austin'in spesifik bir inceleme talimatı vermediğini, haberi gördükten sonra Orgeneral McKenzie'den brifing istediğini bildirdi.

Kirby, her ne kadar her zaman başarılı olamazlarsa da sivil kayıpları konusunda şeffaf olduklarını savundu.

Bakanlığın özellikle de sivil kayıplarının önlenmesi için iki ayrı genel inceleme yaptırdığını ifade eden Kirby, "Bunlardan biri tamamlandı güvenlik incelemesinden geçiriliyor. Diğeri ise tamamlanmak üzere. Bu ikincisi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında istenilen bir çalışma." dedi.

AA muhabirinin, "New York Times haberinde bu saldırıda YPG'nin de belirli ölçüde ABD ordusuna istihbarat sağladığı ifade ediliyor, ABD ordusu hava saldırısı düzenlerken YPG'nin sağladığı istihbarata ne ölçüde güveniyor?" sorusuna Kirby, "DEAŞ ile mücadelede SDG ile çalışıyoruz. Bu anlamda güçlü savaşçılardır ve elbette ki bölgeyi iyi bildikleri için DEAŞ ile mücadelede istihbarat konusunda da destek sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kirby, "DEAŞ gibi bir örgütün peşinden giderken, hem kendimizin ve ortaklarımızın hukukun üstünlüğü ve askeri gücün sorumlu bir şekilde kullanması konusunu göz önünde bulundurduk. Bu devam eden bir kaygı." diye konuştu.

Hindistan'ın S-400 alımından kaygılı

Hindistan'ın S-400 alımına ilişkin de AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kirby, "Bu konudaki kaygılarımız hakkında Hintli ortaklarımıza karşı açık olduk. Şu anda elimde güncel bir şey yok ama Bakan Yeni Delhi'yi ziyaret ettiğinde bunu konuştuk ve bu sistemler konusunda kaygılarımızın olduğunu belirttik." dedi.

New York Times'ın haberi

New York Times gazetesinde yer alan haberde, ABD hava kuvvetlerinin 18 Mart 2019'da Suriye'nin Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı bildirilmişti.

Haberde, ABD insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olunduğu vurgulanmıştı.

Saldırının ayrıntılarının aylar süren gizli belge ve raporların incelenmesi, ismi gizli tutulan ilgili personel ve yetkililerle doğrudan yapılan görüşmeler sonucunda bir araya getirildiğine işaret edilen haberde, eldeki bulguların CENTCOM'a gönderilmesinin ardından, komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarılmıştı.

Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 DEAŞ savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Saldırısı, Suriye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Austin, Suriye'de sivillerin hedef alındığı 2019'daki hava saldırısı konusunda CENTCOM'dan brifing istedi - Son Dakika
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