Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı - Son Dakika
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Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı

15.06.2022 21:44

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden'ın yeni açıkladığı Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinde güdümlü çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatı, obüs topları, Harpoon kıyı savunma sistemleri ve diğer destek ekipmanın bulunduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden'ın yeni açıkladığı Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinde güdümlü çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatı, obüs topları, Harpoon kıyı savunma sistemleri ve diğer destek ekipmanın bulunduğunu belirtti.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile NATO Karargahının bulunduğu Brüksel'de 51 ülkenin katıldığı Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Austin toplantıda, Biden'ın henüz duyurduğu Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinin detaylarını paylaştı. Austin, "Bu pakette, Savunma Bakanlığının envanterinden 12'nci destek paketi de yer alıyor. Pakette güdümlü ÇNRA mühimmatı, M777 obüs topları, onların çekici araçları ve 36 bin 155 mm obüs top mermisi yer alacak. Bu paket ayrıca Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olacak Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifinden de 650 milyon dolarlık ekipman yardımı içermektedir. Burada da iki ek Harpoon kıyı savunma sistemi, binlerce telsiz, geçe görüş cihazları, termal araçlar ve diğer optik ekipman bulunuyor." dedi.

ABD'nin uluslararası ortakları ile Ukrayna ordusuna yardım etmeye devam edeceğine işaret eden Austin, Almanya'nın üç ÇRNA sistemi Slovakya'nın ise Mi-17 tipi helikopter tedarik etme konusunda söz verdiğine dikkati çekti.

"Ukrayna'nın istediklerini verdik"

Ukrayna'nın daha fazla silah talebine ilişkin bir soruya yanıt veren Orgeneral Milley ise Ukrayna ordusunun resmi taleplerini fazlasıyla karşıladıklarını söyledi.

Milley, Ukrayna'nın 10 taburluk top sistemi istediğini, kendilerinin 12 taburluk top verdiğini ifade etti.

ABD'nin Ukrayna ordusuna 97 bin tank mühimmatı verdiğini aktaran Milley, "Onlar 200 tank istediler, 237 tane aldılar. 100 piyade muharebe aracı istediler, 300'den fazla aldılar. Yaklaşık 1600 civarında hava savunma mühimmatı istediler, 60 bin hava savunma mühimmatı teslim ettik. Biz derken uluslararası toplumu kastediyorum." dedi.

Milley, 260 roket sistemi taleplerine karşılık ABD'nin Ukrayna'ya 383 roket ve topçu sistemi sağladığına, Ukrayna ordusunun taleplerini en kısa sürede halletmeye çalıştıklarını söyledi.

Rusya'nın Donbass bölgesinde pozisyonunu sağlamlaştırdığına ilişkin bir soruya yanıt veren Milley, savaşın şu anda Donbass bölgesinde yoğunlaştığını ve Rusların Sviyerdonetsk kentinin dörtte üçünü ele geçirdiğini ancak Ukraynalıların savaşa devam ettiğini dile getirdi.

Milley, "Ukraynalılar onlarla sokak, sokak ev ev savaşıyorlar ve bu bitmiş bir iş değil. Savaşta kaçınılmaz diye bir şey yoktur. Savaşlarda birçok dönüm noktası olur. O yüzden bunun kaçınılmaz olduğunu söyleyemem ama rakamların açıkça Ruslardan yana olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Rusların halen komuta, kontrol sorunları, lojistik, moral ve liderlik sorunları olduğuna işaret eden Milley, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde günlük 100 ila 200 civarında kayıp verdiği, 200 ila 300 askerin ise yaralı olduğuna dair bilginin kendi değerlendirmeleri ile uyuştuğunu söyledi.

Orgeneral Milley, Ukraynalıların ülkeleri için mücadele ettiği dikkate alındığında bu rakamların orantılı olduğunu dile getirdi.

Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı
Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı
Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı
Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Austin, Ukrayna'ya yeni askeri yardıma ilişkin detayları açıkladı - Son Dakika

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