Austrotherm Türkiye'de Görev Değişikliği

Genel müdürlük görevini üstlenen Selçuk Vanlı, Austrotherm Türkiye'nin güçlü ve yüksek teknoloji ile yapılandırılmış altyapısına, pazarın ilk tercih edilen ve vazgeçilmez tedarikçisi olma vizyonuyla şekillenen inovatif çalışmalarını da dahil ederek, yeni değerlerin ortaya konmasına liderlik edecek. Vanlı, şirketin hedefleri doğrultusunda genel politikaları ve stratejileri belirleyecek ve ilişkileri yönetecek.

1984 yılında Almanya'da doğan Selçuk Vanlı, ATO Almanca Anadolu Lisesi ve ardından Çukurova Üniversitesi İngilizce Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine, 2007 yılında Türkiye'nin ilk Teknik İletişim firmasında Teknik İletişim Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 yılında yurt dışında Saha Mühendisi olarak çalışmaya devam eden Vanlı, Afganistan, Kazakistan, Gürcistan, Libya, Suudi Arabistan ve benzer ülkelerde birçok projeler de çalışmış, 2010-2013 yılları arasında Yurtdışı Montaj Müdürü görevini üstlenmiştir. Ardından Nasa Holding bünyesinde 3 yıl Genel Koordinatörlük görevini üstelenen Vanlı, 2016 yılında Austrotherm Türkiye ailesine Türkiye Satış Müdürü olarak katılmıştır. Kendisi son olarak Üretim ve Satış Departmanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktaydı.

Vanlı, 2015 yılında Genel Koordinatör olarak görev yaparken, Trakya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Nasa Holding'in Çerkezköy'de bulunan fabrikasında gerçekleştirilen "Seri Üretim Hattında İş Yükü Kısıtlı Montaj Hattı Dengeleme Modeli Geliştirmesi" projesine liderlik etmiş ve bu proje, T.C. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 25 Nisan – 1 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen Verimlilik Proje Ödülleri organizasyonunda Orta Ölçekli İşletmeler kategorisinde birincilik ödülü almıştır. Selçuk Vanlı evli ve iki çocuk babasıdır.