Authority Partners topluluğu, üç yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Authority Partners, ABD'de kuruluşunun 23. yıl dönümünü, Saraybosna'daki teknoloji merkezinin açılışının 16. yılını ve İstanbul'daki teknoloji merkezinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Authority Partners'dan (AP) yapılan açıklamaya göre, Authority Partners topluluğu, üç yıl dönümü sevincini birden yaşadı.

Şirket, ABD'de kuruluşunun 23. yıl dönümünü, Saraybosna'daki teknoloji merkezinin açılışının 16. yılını ve İstanbul'daki teknoloji merkezinin birinci yıl dönümünü kutladı.

Önceki yıllarda gerçekleştirilenlerden farklı olarak, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen yıl dönümü etkinliği, 5 kıtada 400'den fazla danışmanı olan Authority Partners ailesini bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AP'nin Kurucu Ortağı Maja Karabeg, ilk yıllarda yalnızca danışanların değil, ailelerinin de isimlerini bildiğini, şirket bünyesinde bulunan eğitim merkezi AP Lab'in kuruluşundan birkaç yıl sonra durumun değiştiğini aktardı.

Karabeg, bir süpermarkette, tanımadığı bir gencin üzerinde AP Lab logolu tişört gördüğünü belirterek, "O gün inanılmaz bir sevinç ve gurur duydum. Anladım ki hayatına bağımsız bir şekilde devam eden olumlu ve güzel bir şeyin ortaya çıkmasına vesile olmuşuz." ifadelerini kullandı.

Operasyon Müdürü Amina Karic ise AP'nin, Kovid-19 salgınına rağmen dünya genelinde ulaştığı konumunun gurur verici olduğunu aktararak, "AP ailesi, gücünü 5 kıtada, 33 ülkede çalışan 400'den fazla danışmanından almaktadır. Bu topluluğun bir parçası olmak, küresel anlamda IT uzmanları arasında yer almak, gelişmek ve büyümek isteyenler için paha biçilmez bir tecrübedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Community Hero" ödülü sahibini buldu

Özverili çalışmalarıyla şirketi "mükemmel bir boyuta taşıma" fikrine ortak olan çalışanların unutulmadığı etkinlikte, 10 yılı aşkın süredir şirkette bulunanlara sadakatleri ve katkılarından dolayı hediyeler verildi.

Bosna Hersek'te ve küresel anlamda "alanının en başarılı ve gelişimci şirketlerinden" biri olan AP, kurulduğu ve faaliyet gösterdiği toplumlara saygı çerçevesinde dayanışma ve sosyal sorumluluk değerlerini muhafaza ediyor. Bunun en güzel örneklerinden birini de şirket tarafından verilen "Community Hero" ödülü oluşturuyor.

Ödülün bu yılki sahibi, Belma Soljanin ve Aida Dzaferovic isimli iki psikolog kız kardeş tarafından kurulan "Bosna Hersek'in Genç Anne ve Anne Adayları Merkezi" oldu. Anne ve anne adaylarına ücretsiz yardımlarda bulunan merkez, kuruluşunun 6'ncı yılında toplumun önemli bir parçası haline geldi.

Ödülü, merkezin kurucularından Dzaferovic alırken, birkaç ay önce Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Soljanin ise saygı ve rahmetle anıldı.

Etkinlikte, şirket kültürünü en güzel şekilde temsil eden 6 danışman ise önceki yıllarda olduğu gibi yeni AP Büyükelçisi tayin edildi.

Büyümeye ve gelişmeye devam eden Authority Partners, bu yıl yeni teknoloji merkezleri açarak çok sayıda IT danışmanına istihdam sağlamayı hedefliyor.