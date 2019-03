Auto Bild, En İyi Spor Otomobil Lastiğinin Hangisi Olduğunu Açıkladı

Auto Bild dergisi, güvenlik ve sportif performans açısından en iyi spor otomobil lastiğinin hangisi olduğunu test etti ve açıkladı.

Alman otomobil dergisi Auto Bild, dünyanın en iyi spor otomobil lastiğini açıkladı. 245/45 R18 ölçüsüne sahip 11 lastiğin karşılaştırıldığı testte 265 beygir gücü ve 620 Nm tork üretim kapasitesine sahip olan BMW 530d kullanıldı. Testler sırasında lastiklerin kontrol, özel deneme alanı, kuru ve ıslak zeminde frenleme, dönme direnci, gürültü ve kızaklama gibi farklı durumlardaki performanslarına bakıldı.









İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin amiral gemisi lastiği olan P Zero, güvenlik odaklı kategorilerde en iyi puanları elde etmeyi başardı. Pirelli P Zero, güvenliğin yanı sıra hem kuru hem ıslak zeminde gerçekleştirilen zamana karşı tur testlerinde de sportif performans açısından da en iyi lastik olmayı başardı.



Auto Bild dergisinin Pirelli P Zero hakkındaki görüşü, 'Testi kazanan lastiğin hiçbir zayıf noktası bulunmuyor. Hem kuru hem ıslak zeminde mükemmel kontrol, çok iyi denge, direksiyondan gelen mükemmel geri bildirime hassas tepki, hem ıslak hem kuru zeminde daha kısa fren mesafesi ve kızaklama açısından iyi bir güvenlik marjı sunuyor.' şeklinde oldu.

Haber Yayın Tarihi :

