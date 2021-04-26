Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı başladı - Son Dakika

Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı başladı

26.04.2021 11:53
Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı başladı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefine ulaşmada, otomotiv sektörüne hayati bir rol düştüğünü belirterek, "Özellikle geleceğe yönelik elektrikli araç üretimi ve batarya üretimi noktasında gerçekleştirilecek yatırımlarla beraber...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefine ulaşmada, otomotiv sektörüne hayati bir rol düştüğünü belirterek, "Özellikle geleceğe yönelik elektrikli araç üretimi ve batarya üretimi noktasında gerçekleştirilecek yatırımlarla beraber otomotiv üretimi ve ihracatında yeni başarılara imza atacağız." dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda düzenlediği Türkiye'nin ilk 3D dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı başladı.

Gülle, 58 firmanın katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen ve 29 Nisan'a kadar açık kalacak fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen yıl mart ayında görülen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasından sonra ihracatın haziran ayından itibaren süratle toparlandığını, otomotivin bu toparlanmaya önderlik eden sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Hızlı bir toparlanma sürecinin ardından sektörün bu yılın ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 10,2'lik artışla 7,7 milyar dolar seviyesine taşıdığını aktaran Gülle, "En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülkeye baktığımızda, Almanya'ya yüzde 13,3'lük artışla 1,1 milyar dolarlık, Fransa'ya yüzde 25 artışla 927 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a yüzde 20'lik artışla 757 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İlk çeyrekte en dikkati çekici artışlar Şili, Arjantin ve Japonya'da oldu. Şili'ye yüzde 169'luk ve Arjantin ile Japonya'ya da yüzde 148'lik artışlar oldu." ifadelerini kullandı.

"Amerika kıtasının sektör ihracatındaki payı yüzde 5,6 oldu"

İsmail Gülle, otomotiv sektörünün Kuzey ve Güney Amerika ihracatında önemli artış olduğunu, ilk çeyrekte Kuzey Amerika'ya ihracatta yüzde 14, Güney Amerika'ya ihracatta da yüzde 41 artış yaşandığını ifade ederek, Amerika kıtasının tamamının sektör ihracatındaki payının yüzde 5,6 olduğunu bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde sektörün toplam ihracat içindeki payının yüzde 17 olarak gerçekleştiğini aktaran Gülle, "Bu rakam, sektörümüzün pandemi öncesi oranlarına yakın olması sebebiyle dengenin tekrar kurulduğunu gösteriyor." dedi.

"Daha fazla üretmek ve daha yeniyi üretmek için yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz"

TİM Başkanı Gülle, "dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefine ulaşmada, otomotiv sektörüne hayati bir rol düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sektörel trendleri yakalamamız, ihtiyaç neyse onun bir adım sonrasını üretmemiz oldukça önem arz ediyor. Daha fazla üretmek ve daha yeniyi üretmek içinse yeni yatırımlara ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemiz, otomotiv sektörüne yapılacak yatırımlar için üretim tecrübesi ve nitelikli insan gücüyle bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Son dönemde aldığımız yeni yatırım haberleri de bu gerçeği doğrular nitelikte. Özellikle geleceğe yönelik elektrikli araç üretimi ve batarya üretimi noktasında gerçekleştirilecek yatırımlarla beraber otomotiv üretimi ve ihracatında yeni başarılara imza atacağız."

Bu dönemde sadece üretmenin de yeterli olmadığını vurgulayan Gülle, "Sesimizi duyurmak, ürünlerimizi tanıtmak ve markalaşmak için fuarlarda da bulunmalıyız. Bu vesileyle kendi alanında örnek gösterilen ve bugün ikincisi gerçekleşen Auto Expo 2021'in, Güney ve Kuzey Amerika'da ülkemizin sesi olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Fuarın üçüncüsünü haziranda Avrupa'ya yönelik gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de geçen yıl 8-11 Aralık'ta düzenlenen ilk fuara 55 otomotiv firmasının katılım sağladığını, 110 ülkeden 737'si yabancı olmak üzere toplam 1.168 ziyaretçinin katılım gösterdiğini aktardı.

Fuarda, otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarının üç boyutlu stantlarından, tanıtım videolarından broşür-kataloglarına ve iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütebileceklerini bildiren Çelik, firmaların, fuar ziyaretçileriyle görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden iletişim kurulabileceklerini anlattı.

Çelik, Auto Expo Dijital Otomotiv Fuarları'nın üçüncüsünü haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Türkiye'de otomotiv endüstrisinin son 15 yılın ihracat şampiyonu konumunda yer aldığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Ülkemizin pandemi öncesindeki 3 yıllık otomotiv ihracat ortalaması 30 milyar dolar. 2020 yılı ihracatımız 25 milyar dolara gerilese de 2021 yılında hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak. 2 milyon adetlik üretim kapasitemizle ve 1,3 milyon adetlik araç üretimimiz ile dünyada 14'üncü, AB ülkeleri arasında 4'üncü büyük motorlu araç üreticisi konumunda bulunuyoruz. Ayrıca, Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi konumunda da yer alıyoruz."

"Bölgede ABD, Meksika, Brezilya, Şili ve Arjantin en önemli pazarlarımız olarak öne çıkıyor"

Baran Çelik, otomotiv endüstrisi açısından ihracattan yüzde 75 pay alan AB ülkelerinin, en önemli pazarları konumunda yer aldığını aktararak, "Diğer taraftan alternatif pazarların otomotiv ihracatımızdaki önemi de her geçen gün artıyor. Bugün Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, en önemli alternatif pazarlarımız arasında yer alıyor. Bölge ülkelerine yönelik otomotiv ihracatımız son yıllarda 1,5 milyar dolar civarında seyrediyor. Bölgenin toplam otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ise sadece yüzde 5. ABD, Meksika, Brezilya, Şili ve Arjantin en önemli pazarlarımız olarak öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika'ya yönelik ihracatında tedarik endüstrisi ve binek otomobillerin öne çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bölgeye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız yıllık ortalama 750 milyon dolar olarak gerçekleşiyor. Dünya motorlu araç üretiminde bölge ülkelerinden ABD ikinci, Meksika 7'nci, Brezilya da 9'uncu sırada yer alıyor. Yine motorlu araçlar pazarı olarak bakıldığında Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki toplam motorlu araçlar pazarının pandemi öncesinde yıllık 25 milyon adet olduğunu görüyoruz. Ayrıca, bölge ülkelerinin toplamda yıllık 500 milyar dolarlık otomotiv ithalatı ve 150 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ithalatı gerçekleştirdiğini de hatırlatmak gerekiyor."

Bölgede Şili ve Venezuela dışında Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı bir ülkenin bulunmadığını aktaran Çelik, "Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR ülkeleri ile STA müzakereleri devam ediyor. Bu büyük pazardan daha fazla pay alınabilmesi için gümrük vergisiz ihracat yapabilmenin önemli olduğunu, bölge ülkeleri ile STA yapılmasının ihracatçılarımıza avantaj sağlayacağını her platformda söylüyoruz." dedi.

OİB olarak Kuzey ve Güney Amerika'nın en fazla önem verdikleri bölgelerin başında yer aldığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllardır ABD, Meksika ve Brezilya başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik milli katılım fuar organizasyonları düzenliyor, ticaret heyetleri organize ediyoruz Ancak pandeminin etkisinin devam etmesi nedeniyle 2020'de olduğu gibi 2021 yılına da yüz yüze heyet ve fuar organizasyonları yerine online etkinlikler ile başladık. Geçtiğimiz yıl Meksika, Almanya ve Birleşik Krallık'a, bu yıl da şu ana kadar Vietnam, Tayland ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik Dijital Sektörel Ticaret Heyetleri düzenledik. 2021 yılı içerisinde pandeminin seyrine göre yüze yüze etkinliklerimize başlamayı hedeflesek de en azından yılın ilk yarısında etkinliklerimizin dijital olarak devam edeceği görülüyor."

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Auto Expo Türkiye Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı başladı - Son Dakika


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