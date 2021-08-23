Auto King Akademi, işsiz gençleri meslek sahibi yapacak

Auto King, işsizleri meslek sahibi yapmayı hedeflediği Auto King Akademi'de kadın ve erkek usta adaylarını eğitecek.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'ndan (TOBFED) yapılan açıklamaya göre, 56. servis merkezini Çanakkale'de açan Auto King, geçen yıllarda faaliyete geçirdiği Auto King Akademi'yle yüzlerce işsiz genci meslek sahibi yapmayı amaçlıyor.

Otomotiv onarım, bakım ve koruma sektörlerinde binlerce çalışanı istihdam eden TOBFED üyesi Auto King, Auto King Akademi'de bugüne kadar sadece şube ve franchise servis merkezlerinin idari-teknik kadrolarının eğitimini yapıyordu.

2008 yılında mesleki eğitim ve kendi personelini yetiştirmek için Auto King bünyesinde 15 kişilik eğitimci kadrosu ile Auto King Academy kurulmuştu.

Auto King Akademi'nin sürekli eğitim merkezi olmasının yanında bir istihdam merkezine de dönüşeceği açıklandı.

"Kadınlar, özellikle kaporta boyasız göçük düzeltme ve oto kuaför başta olmak üzere pek çok iş alanında çok başarılı"

Auto King, işsizleri meslek sahibi yapmayı hedeflediği Auto King Akademi'de kadın ve erkek usta adaylarını eğitecek.

Otomotiv bakım ve onarım sektöründe pek çok başarılı kadın çalışan bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadınlar, özellikle kaporta boyasız göçük düzeltme ve oto kuaför başta olmak üzere pek çok iş alanında çok başarılılar. Bizim Türkiye genelinde binlerce çalışanımızın önemli bir bölümü kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamı arttıkça doğru orantılı olarak müşteri memnuniyetimiz de artıyor. Auto King Akademi'de kadınlara öncelik tanıyacağız. Eğitim vereceğimiz tüm kursiyerlerimiz, dünyanın her yerinde mesleklerini icra edecekleri teknik donanıma sahip olacaklar."

Başvurular başladı

Auto King Akademi'ye başvurular başlarken, Akademi'de yetiştirilmek üzere İstanbul ve İzmir için başvurular 0850 333 54 64 numaralı Auto King çağrı merkezi üzerinden alınacak.

İstanbul ve İzmir'de yetiştirip istihdam edilmek üzere acil personel arandığı ve iş garantili eğitimler olduğu belirtilirken, "boya tamiri mini yama ve yüzey hazırlama, boyasız kaporta göçük düzeltme, boya hasarlı kaporta göçük düzeltme, iç döşeme kumaş, deri, plastik ve vinil yüzey onarımları, ön cam onarımı, plastik tampon ve parça grubu onarımları, alüminyum parçalar, CNC ve standart jant onarımı, detaylı temizlik-pasta cila ve seramik kaplama uygulaması, iş idaresi-mini onarım servis danışmanı-hasar danışmanı-çağrı merkezi- müşteri temsilcisi" eğitimleri verileceği duyuruldu.