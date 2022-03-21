Autocom, yeni alış-satış noktasıyla Sancaktepe Otostat'ta - Son Dakika
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Autocom, yeni alış-satış noktasıyla Sancaktepe Otostat'ta

21.03.2022 09:51
Autocom, yeni alış-satış noktasıyla Sancaktepe Otostat'ta

Autocom, Sancaktepe Otostat'ta açılan yeni showroomuyla 5. araç alış-satış noktasını hizmet aldı.

Autocom, Sancaktepe Otostat'ta açılan yeni showroomuyla 5. araç alış-satış noktasını hizmet aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hızlı ve güvenli bir ortamda aracını en doğru ve en güncel fiyata satmak ya da çok çeşitli araçlardan oluşan ikinci el stokundan araç almak isteyenlerin platformu Autocom, yeni alış-satış noktasını Sancaktepe Otostat'ta hizmete açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Autocom Satış Direktörü Hakan Eren, Autorola'nın 24 farklı ülkede ikinci el araçların yeniden pazarlanması konusundaki 20 yılı aşkın deneyiminden ve bunun için geliştirdiği yazılımlarından faydalanarak Autocom markası ile bireysel müşterilere hizmet sunduklarını bildirdi.

Eren, değişen müşteri davranışlarına bağlı olarak Autocom'un, ikici el otomobil araç alım-satım içerikli bir online platform olduğunu kaydetti.

Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı çağda, tüketicilerin artık araç satın alma ve satma süreçlerini daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaşamak istediklerini belirten Eren, iş modellerini, tüketici deneyimlerinin ve geri bildirimleri ışığında her daim geliştirdiklerini aktardı.

Tüketicilerin araçlarını satış veya takas etme sürecinde yapay zeka, makine öğrenmesi ve akıllı verinin birleşmesinden oluşan Indicata yazılımı sayesinde en doğru fiyatlandırmayı sunduklarını bildiren Eren, "(Autocom) Deneyimli kadrosu ile yapılan ekspertiz işleminden sonra müşteri ile fiyatta mutabık kalınması durumunda saatler içerisinde araç bedelini müşteri hesabına aktarıp eş zamanlı olarak devir tescil işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede satın alma işlemi esnasında ortaya çıkabilecek hukuki riskler müşteri adına ortadan kaldırılarak hızlı ve güvenli bir alım-satım ortamı sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin her geçen gün arttığı günümüzde, tüketicilerin artık araç satın alma ve satma süreçlerini daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaşamak istediklerini belirten Eren, ikinci el araç almayı arzu eden müşterilerin, web sitesinde yer alan her bütçeye uygun, marka-modele sahip araç stokuna ulaşabileceklerini kaydetti.

Eren, uzman kadrolarıyla TSE onaylı ekspertiz, uzatılmış garanti ile müşteri adına teknik riskleri ortadan kaldırdıklarını, kredi, kasko ve sigorta gibi ürünleri yerinde temin etme imkanı sunduklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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