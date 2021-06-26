AutoGrouppe'dan yeni finans paketi - Son Dakika

CARMEDYA.COM – 2021 yılının başından bu yana bayi sayısını yüzde 100'e yakın arttıran AutoGrouppe son olarak yeni finans paketi ve kiralama hizmetlerini hayata geçirdi.

Bu kapsamda AutoGrouppe ALJ Finans ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle sektörde bir ilk olarak bayilerinden bakım onarım hizmeti alan müşterilerinin 1000 TL ve üzeri tutarındaki masraflarını 36 aya kadar taksitlendirebiliyor. Aynı zamanda yine bir ilke imza atarak global kiralama şirketi LeasePlan ile anlaşan AutoGrouppe, özel servis ağı kimliğiyle araç kiralama hizmeti de sunmaya başladı.

AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan

AutoGrouppe bünyesindeki yenilikleri, servis sektöründeki gelişmelerle birlikte değerlendiren AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan; "Özellikle tatil hazırlıkları kapsamında, Haziran sonundan itibaren servis girişlerinde yaşanacak yoğunluğun Kurban Bayramı'na kadar artarak devam edeceğini bekliyoruz. Gelişen bayi ağımızla birlikte, tatil bölgelerindeki artan talepleri de karşılamak amacı ile başta Bodrum olmak üzere Muğla ili genelindeki yapılanmamızı hızlandırarak hizmete açtık. Çok yakında yavru vatan KKTC'de de Kıbrıslı vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Yıl sonunda ise 50 adedin üzerindeki bayi ağımızla yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Bayi ağımızı, finans paketi çözümümüz ve araç kiralama hizmetimiz gibi fark yaratan yeniliklerimizle destekleyerek gelişimimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Her markadan otomobil ve hafif ticari araç için garantili servis hizmeti sunan Autogrouppe; bayi ağıyla büyümesini sürdürürken, avantajlı hizmetler ve yeni iş modelleriyle de faaliyet alanını genişletiyor. Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede 28 noktaya ulaşan AutoGrouppe, yaz tatili öncesi servislerde yaşanacak araç hareketliliğini ise alanında uzman personele ve tam donanımlı ekipmanlara sahip bayileri aracılığıyla karşılamaya hazırlanıyor. Müşterilerine sunduğu yeni finans paketiyle, bakım onarım harcamalarında taksitli ödeme kolaylığı dönemini de başlatan AutoGrouppe, ayrıca yeni devreye aldığı araç kiralama hizmetiyle KOBİ'lerin kiralık araç ihtiyaçlarına birçok lokasyonda çözüm sağlamaya da başladı.

Servis sektörünü hareketli günler bekliyor!

Mayıs ayında yaşanan 17 günlük kapanmadan sonra, satış sonrası hizmetler sektöründe oluşan dönemsel yoğunlukta müşterilerini en iyi biçimde ağırladıklarını dile getiren AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, "Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı ve ikinci el araçlara olan talep, bahar ve yaz dönemindeki bakım-onarım ihtiyaçlarıyla birleşince, servis sektöründeki hareketliliği de tetikledi. Mayıs ayındaki uzun kapanma sürecinin ardından genel bakım, klima kontrolü ve lastik değişimlerinde tüm bayilerimizde oldukça yoğun bir 10 gün geçirdik. Haziran ayının ortalarında ise bir durulma oldu fakat ay sonunda tekrar hareketliliğin yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle tatile ve uzun yola çıkacak olanların servislerde oluşturacağı yoğunluğun, Haziran ayı sonundan Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bayiler artıyor, bireysel ve filo müşterileri çoğalıyor

Covid-19 süreci esnasında kurulmuş bir şirket olduklarını ve günümüze değin hız kesmeden büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Özkan, "2021 yılına 17 bayiyle başladık. İlk 6 ayda ise imzası atılmış, onaylanmış ve sinyalizasyonu tamamlanmış bayilerimizle 28 rakamına ulaştık. Başta İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Adana ve Konya gibi gelişmiş iller olmak üzere birçok noktada, en az bir veya birden fazla bayimizle var olmaya devam ediyoruz. Büyüyen ağımızla birlikte, tatil bölgelerindeki artan taleplere de cevap vererek Bodrum şubemizi hizmete açmanın yanı sıra, ilk yurtdışı bayimiz olacak KKTC'yi de devreye alıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla toplamda 13 milyon TL civarında bir yatırım ve 350 civarı bir istihdamdan bahsediyoruz. Haziran sonunda 30 adet bilfiil çalışan bayimizi görmüş olacağız. Yaz ayları sonunda 40, yıl sonunda ise 50 adedin üzerindeki bayi ağımızla yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. "AutoGrouppe, yetkinliğini Türkiye'nin önde gelen filo şirketlerine hizmet vermesiyle de kısa sürede kanıtladı" diyen Özkan, sayıları on binleri bulan filo aracı ve kiralama şirketleriyle servis anlaşmalarına imza attıklarını da sözlerine ekledi.

Bakım-onarımda finans paketi ile ödemede kolaylık!

Müşterileri için sektörde bir ilk olarak sunmaya başladıkları finans paketine de değinen Özkan; "AutoGrouppe olarak müşterilerimizin öteledikleri araç bakım ve onarımlarını, bayilerimizde çok daha ekonomik koşullarda ve rahatça yapmalarına olanak tanıyoruz. Bu kapsamda ALJ Finans iş birliğiyle, yıl boyunca devam edecek olan yeni bir finansman kampanyasına imza attık. Artık müşterilerimiz 1000 TL ve üzeri değerindeki araç bakım-onarım harcamalarını 36 aya kadar vadeli olmak üzere, kredi kartını kullanmasına gerek kalmadan taksitlendirebilecekler. Yeni finans paketimiz sadece bireysel müşterilerimize değil, KOBİ'lerimize de avantajlı ödeme koşulları sağlayacak. Yakın gelecekte bu iş modelimizi, çok daha büyük filolara sahip şirketlere yönelik olarak da sunacağız. Böylece hiçbir müşterimiz araç bakımı gibi hayati önem taşıyan bir ihtiyacını ertelemek zorunda kalmayacak

Araç kiralama hizmeti tüm bayilerde devrede!

Özel bir servis ağı olarak, AutoGrouppe'un Türkiye'de ilk kez araç kiralama hizmeti vermeye başladığının da altını çizen AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, "Leaseplan üzerinden araç kiralama hizmetimizi devreye almamızın ardından kısa sürede yoğun bir ilgi gördük. Çok sayıda araç, bayilerimiz tarafından kiralandı ve bu talebin kısa vadede 3 haneli rakamlara ulaşmasını bekliyoruz. Kiralama hizmetimizle özellikle Anadolu'daki AutoGrouppe bayilerimizin kapsamında olan ve tam olarak nereden kiralama yapabilecekleri konusunda karışıklık yaşayan KOBİ'leri hedefliyoruz. Dolayısıyla AutoGrouppe olarak Leaseplan gibi bir dünya devi ile iş ortaklığımız sayesinde, her bölgede rahat bir şekilde potansiyel müşterilerimize ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.