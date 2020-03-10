Automechanika Istanbul Fuarı 25-28 Haziran'a ertelendi

Automechanika Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı, Covid-2019 (Coronavirus) salgını nedeniyle, 2-5 Nisan tarihleri yerine 25-28 Haziran tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuar organizasyonundan yapılan açıklamada, " Dünya Sağlık Örgütü'nce ("WHO") salgın olarak tanımlanan ve öngörülmesi mümkün olmayan bir coğrafi alana büyük bir hız ile yayılan Covid-2019 (Coronavirus) nedeniyle, sektörün önde gelen dernekleri ve Automechanika Istanbul'un paydaşları ile yapılan görüşmeler sonucunda ve fuar katılımcıları ve derneklerin talepleri doğrultusunda kamu sağlığı gözetilerek, hem katılımcı hem de ziyaretçiler adına herhangi bir mağduriyet ya da hak kaybı yaratmamak için 25-28 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmesine karar verilmiştir" denildi ve şu bilgiler verildi: "Bu doğrultuda gerek uluslararası seyahatler hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak seyahatler bakımından potansiyel ziyaretçiler ve katılımcı firmalar için artan seyahat kısıtlamaları da göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığına yönelik risklerin giderilmesine ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde, sektör muadili birçok uluslararası fuarda olduğu gibi, katılımcı ve ziyaretçilerin daha verimli ve başarılı bir fuar geçirebilmeleri adına fuar tarihlerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir."