Automechanika Istanbul Plus Fuarı TÜYAP'ta kapılarını açtı - Son Dakika

Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı Automechanika Istanbul, salgın sebebiyle verilen yaklaşık 2 yıllık aranın ardından, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey'in birlikte organize ettiği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarının resmi açılışı, fuar alanında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Messe Frankfurt Mobilite ve Lojistik Fuarları Başkan Yardımcısı ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes törende yaptığı konuşmada, 2 yıldan uzun bir süredir salgın nedeniyle dünya çapında birçok fuarın yapılamadığını ve nihayet bugün tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerinin bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

2001 yılından bu yana düzenlenmeye devam eden Automechanika Istanbul fuarının, Türkiye'nin otomotiv endüstrisi ihracatındaki yükselen grafiğine paralel olarak her geçen yıl biraz daha güçlendiğine dikkati çeken Johannes, "Dünya çapında düzenlediğimiz 15 farklı Automechanika fuarı var bu yıl bitmeden Automechanika Istanbul Plus ile birlikte 4 Automechanika fuarı daha düzenlenecek. Bu fuarların her biri bulundukları bölge itibarı ile Türk üreticiler için büyük fırsatlar barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör için daha fazla iş imkanı ve farklı bir deneyim sunuyoruz"

Hannover Fairs Turkey Eş Genel Müdürü Annika Klar ise salgının büyük ölçüde fiziksel buluşmalar üzerine kurulu bir endüstrinin parçası olan ticaret fuarlarını dijital dünyaya uyum sağlama konusunda zorladığını dile getirdi.

Klar, "Pandemi sırasında dünya çapındaki dijital etkinlikler ve iş modelleri hakkında yaptığımız araştırma ve analizlerin ardından, otomotiv endüstrisi profesyonelleri için etkinliğin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla fuarımıza bu yıl ilk kez bir dijital iş platformu ekledik. Plus adını verdiğimiz bu eklenti ile bu yıl otomotiv profesyonellerini aynı anda hem fiziksel ortamda hem de dijital platformda buluştururken sektör için daha fazla iş imkanı ve farklı bir deneyim sunuyoruz. Dijital platformumuzla artık fuar için seyahat edemeyecek profesyonelleri Automechanika Istanbul Plus'ta ağırlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"2021 zor geçti 2022 daha zor geçecek"

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam ise Automechanika Istanbul markasının yolculuğunun esasında Türk otomotiv tedarik sanayisinin yolculuğunun da özeti olduğunu belirterek, fuarın tedarik sanayindeki dönüşüme ve gelişimine yaptığı katkıya dikkati çekti.

Otomotiv açısından 2021 yılının zor geçtiğini ve küresel olarak yaklaşık 250 milyar dolarlık bir ciro kaybı yaşandığını aktaran Saydam, 2022'nin daha zor geçmesinin beklendiğini söyledi.

"Avrupa'nın önemli üreticileri arasındayız"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de fuarın iki yıl aradan sonra fiziki olarak düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin ihracatına yaptığı katkıya değinen Çelik, "Geçen yıl tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin ihracatını yine ilk sırada tamamlayarak üst üste 15 yıl Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık altıda birini tek başına gerçekleştiriyor. Tedarik endüstrisinde ise yarım yüz yılı aşkın deneyimimizle Avrupa'nın önemli üreticileri arasındayız. Avrupa ülkeleri arasında binek araç üretiminde yedinci toplam üretimde ise dördüncü sıradayız. Avrupa Birliği'nin toplam araç ithalatına baktığınızda ise lider ülke Türkiye." dedi.

652 katılımcı firma ve 121 ülkeden binlerce profesyonel katılıyor

Öte yandan, fuar yönetiminden alınan bilgilere göre, bu yıl 652 katılımcı firmanın, 121 ülkeden binlerce profesyonel ziyaretçi ile bir araya geleceği Automechanika Istanbul Plus 2021 fuarı, Türkiye'nin otomotiv sektörü ihracatında önemli bir yere sahip olan ürün gruplarına ev sahipliği yapıyor.

Parça ve sistemler, elektronik sistemler ve bağlanabilirlik, aksesuarlar ve özelleştirme, filo ve atölye yönetimi, arıza tespit ve onarım, araç yıkama ve bakım, alternatif sürüş ve yakıt sistemleri, lastikler ve jantlar, kaporta ve boya, otonom sürüş ve mobilite servisleri fuarda sergilenecek kategoriler arasında bulunuyor.

Son trendler ve e-mobilite Automechanika Academy kapsamında ele alınacak

Automechanika Academy, önceki yıllarda olduğu gibi, uzman konuşmacıların alanlarıyla ilgili güncel gelişmelere dair yorumlarını ve öngörülerini sektör profesyonelleri ile paylaşılacağı bir ortam sunuyor. Geleceğin mobilite ve lojistik teknolojileri başta olmak üzere, tüm otomotiv endüstrisi profesyonellerini yakından ilgilendiren gelişme ve trendlerden haberdar olabilecekleri interaktif oturumlar, sunumlar, söyleşiler ve sergi alanlarından oluşan özel etkinlik programları Automechanika Academy kapsamında yer alıyor. Automechanika Academy, bu yıla özel olarak hem fuar alanında hem de aynı anda dijital platform üzerinden otomotiv endüstrisi profesyonellerinin erişimine açık olacak.

Automechanika Istanbul Plus 2021 için ziyaretçi kayıtları devam ediyor

Ayrıca Automechanika Istanbul Plus, 21 Kasım Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Fuarı ziyaret etmek isteyen tüm profesyoneller, Automechanika Istanbul resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz ziyaretçi kayıtlarını oluşturarak fuar alanına ve PLUS dijital platformuna giriş yapabiliyor. Fuar alanında alınan Kovid-19 tedbirleri gereği, fuar alanına giriş yapacak tüm kişilerin HES kodlarını ibraz etmeleri zorunlu tutulurken, yalnızca "risksiz" olarak nitelendirilen kişilerin girişlerine izin veriliyor.