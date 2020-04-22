Av. Akcan:

Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişiler karantinaya uymadığı ve başkalarına bilerek ve isteyerek bulaştırdığında müebbet hapis cezasıyla yargılanabilecek. Virüs tanısını bildiği halde karantinaya uymayıp istemeden de olsa başkasına bulaştıranlar ise 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) salgınına Türkiye'de yakalanan kişi sayısı 90 bin 980'e ulaştı. Ölüm sayısı ise 2 bin 140'ı buldu. Sayıların artmasının ardından korona virüsü taşıdığını bilen ve karantinayı delerek insanlara bulaştıran kişilere hapis yolu gözüktü. Eğer korona virüsü taşıyan bir kişi bunu biliyor ve karantinaya uymayarak başkalarına bulaştırıyor ise tespit edildiği takdirde 1 yılla ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. Virüsü taşıdığını bilen bir kişi bilerek ve isteyerek bir kişiye virüs bulaştırdığı halde ise kasten adam yaralama suçu ile yargılanabilecek. Virüsü bulaştırdığı kişi veya kişilerin ölüm ile sonuçlanması durumunda virüsü bulaştıran kişi müebbet hapis cezası alabilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Baran Akcan karantinaya uymayan kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirterek, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu; 5237 Türk Ceza Kanununun sağlığa ilişkin suçlar taşıyan 3'üncü bölümünde 195'inci maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ve bulaşıcı hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dahil yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddede toplumun bulaşıcı hastalıklara karşı korunması veya zararın en az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. İlgili maddeye göre karantina önlemleri çerçevesinde karantina bölgesinden kaçan kişinin eylemi suç teşkil edecektir. Burada önemle vurgulanması gereken husus ise kişinin ilgili maddeye göre hapis cezasına çarptırılması için her hangi bir zararın ortaya çıkmaması gerekmemektedir. Karantinanın uygulandığı bölgeden kaçan kişi kimseye virüs bulaştırmamış olsa bile tedbirlere uymadığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir" ifadelerini kullandı.



"Korona virüs bulaştırana müebbet"



Korona virüsü taşıyan kişinin bilerek ve isteyerek başka birine virüs bulaştırması sonucundan cezanın müebbet hapis cezasına kadar gidebileceğini söyleyen Avukat Baran Akcan, "Korona virüs semptomlarının soğuk algınlığı gibi bir takım hastalıklarla benzerlik gösterdiği göz önüne alındığında öncelikle korona virüsü taşıyan kişinin virüsü taşıdığını biliyor olması gerek. Hasta olduğunu bilen kişi başka bir kişiye de korona virüsü isteyerek yani kasıtlı bir şekilde virüsü bulaştırırsa bu noktada kasten yaralama veya kasten öldürme suçları gündeme gelecektir. Korona virüsü taşıyan kişi bir başkasını hasta etmek amacıyla hareket ederek virüsü bulaştırırsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Eğer virüs hastalık bulaşan kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olursa verilecek ceza niteliğine göre 1 kat artırılacaktır. Korona virüsü taşıyan kişi bir başkasının ölmesine kastedecek şekilde virüsü bulaştırırsa ve ölüm meydana gelirse bu noktada da kasten öldürme suçu gündeme gelecek, hastalık bulaştırarak ölüme sebebiyet veren kişi müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Virüsü taşıdığını hasta olduğunu bilen bir kişi başka bir insanı hasta etme öldürme kastıyla hareket etmemesine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemesi tedbirlere uymaması neticesinde bir başka insanın hasta olmasına, ölümüne neden olduysa taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçu gündeme gelecektir. Virüs taşıyan ve hasta olduğunu bilen kişinin bilerek veya isteyerek bir başkasının hasta olmasına ölümüne dene olması durumunda hapis cezasının yanı sıra tazminat hususunda gündeme gelecektir. Hastalığa yakalanan kişi virüs bulaştıran kişiden tedavi masrafları, hastalık süresince meydana gelen gelir kaybı gibi maddi unsurları tazminat olarak isteyebilecek. Çekmiş olduğu ıstırap eylemi karşılığı manevi tazminat isteminde de buluna bilir. Ölüm meydana gelmesi durumunda ise ölen kişinin mirasçıları hastalık bulaştıran kişinin destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat isteyebilecektir. Korona virüs taşıyan kişilerin kasıtlı olarak hastalığı başkasına bulaştırmaya yönelik eylemleri neticesinde cezai ve hukuki sorumlulukları bulunmaktadır" dedi. - MUĞLA