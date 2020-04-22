Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Av. Akcan: 'Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir' - Son Dakika

Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir"

6 saat önce

Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişiler karantinaya uymadığı ve başkalarına bilerek ve isteyerek bulaştırdığında müebbet hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Av. Akcan:

Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişiler karantinaya uymadığı ve başkalarına bilerek ve isteyerek bulaştırdığında müebbet hapis cezasıyla yargılanabilecek. Virüs tanısını bildiği halde karantinaya uymayıp istemeden de olsa başkasına bulaştıranlar ise 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid-19) salgınına Türkiye'de yakalanan kişi sayısı 90 bin 980'e ulaştı. Ölüm sayısı ise 2 bin 140'ı buldu. Sayıların artmasının ardından korona virüsü taşıdığını bilen ve karantinayı delerek insanlara bulaştıran kişilere hapis yolu gözüktü. Eğer korona virüsü taşıyan bir kişi bunu biliyor ve karantinaya uymayarak başkalarına bulaştırıyor ise tespit edildiği takdirde 1 yılla ile 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. Virüsü taşıdığını bilen bir kişi bilerek ve isteyerek bir kişiye virüs bulaştırdığı halde ise kasten adam yaralama suçu ile yargılanabilecek. Virüsü bulaştırdığı kişi veya kişilerin ölüm ile sonuçlanması durumunda virüsü bulaştıran kişi müebbet hapis cezası alabilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Baran Akcan karantinaya uymayan kişilerin 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirterek, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçu; 5237 Türk Ceza Kanununun sağlığa ilişkin suçlar taşıyan 3'üncü bölümünde 195'inci maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ve bulaşıcı hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dahil yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır düzenlemesi yer almaktadır. Bu maddede toplumun bulaşıcı hastalıklara karşı korunması veya zararın en az seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. İlgili maddeye göre karantina önlemleri çerçevesinde karantina bölgesinden kaçan kişinin eylemi suç teşkil edecektir. Burada önemle vurgulanması gereken husus ise kişinin ilgili maddeye göre hapis cezasına çarptırılması için her hangi bir zararın ortaya çıkmaması gerekmemektedir. Karantinanın uygulandığı bölgeden kaçan kişi kimseye virüs bulaştırmamış olsa bile tedbirlere uymadığı ve halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir" ifadelerini kullandı.


"Korona virüs bulaştırana müebbet"


Korona virüsü taşıyan kişinin bilerek ve isteyerek başka birine virüs bulaştırması sonucundan cezanın müebbet hapis cezasına kadar gidebileceğini söyleyen Avukat Baran Akcan, "Korona virüs semptomlarının soğuk algınlığı gibi bir takım hastalıklarla benzerlik gösterdiği göz önüne alındığında öncelikle korona virüsü taşıyan kişinin virüsü taşıdığını biliyor olması gerek. Hasta olduğunu bilen kişi başka bir kişiye de korona virüsü isteyerek yani kasıtlı bir şekilde virüsü bulaştırırsa bu noktada kasten yaralama veya kasten öldürme suçları gündeme gelecektir. Korona virüsü taşıyan kişi bir başkasını hasta etmek amacıyla hareket ederek virüsü bulaştırırsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Eğer virüs hastalık bulaşan kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olursa verilecek ceza niteliğine göre 1 kat artırılacaktır. Korona virüsü taşıyan kişi bir başkasının ölmesine kastedecek şekilde virüsü bulaştırırsa ve ölüm meydana gelirse bu noktada da kasten öldürme suçu gündeme gelecek, hastalık bulaştırarak ölüme sebebiyet veren kişi müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Virüsü taşıdığını hasta olduğunu bilen bir kişi başka bir insanı hasta etme öldürme kastıyla hareket etmemesine rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermemesi tedbirlere uymaması neticesinde bir başka insanın hasta olmasına, ölümüne neden olduysa taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçu gündeme gelecektir. Virüs taşıyan ve hasta olduğunu bilen kişinin bilerek veya isteyerek bir başkasının hasta olmasına ölümüne dene olması durumunda hapis cezasının yanı sıra tazminat hususunda gündeme gelecektir. Hastalığa yakalanan kişi virüs bulaştıran kişiden tedavi masrafları, hastalık süresince meydana gelen gelir kaybı gibi maddi unsurları tazminat olarak isteyebilecek. Çekmiş olduğu ıstırap eylemi karşılığı manevi tazminat isteminde de buluna bilir. Ölüm meydana gelmesi durumunda ise ölen kişinin mirasçıları hastalık bulaştıran kişinin destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat isteyebilecektir. Korona virüs taşıyan kişilerin kasıtlı olarak hastalığı başkasına bulaştırmaya yönelik eylemleri neticesinde cezai ve hukuki sorumlulukları bulunmaktadır" dedi. - MUĞLA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:47 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpek nedeniyle tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti Cumhurbaşkanı kararı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam 350 yıl önce aldığı sıkı önlemle ülkeyi ölümcül vebadan koruyan köy: Eyam         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi         
16:52
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 21:09:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Av. Akcan: "Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]