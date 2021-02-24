Av bayisinden çaldığı tüfekle havaya rastgele ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde camını kırarak girdiği av bayisinden çaldığı tüfekle havaya rastgele ateş açan alkolü şahıs tutuklandı.

Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.A., yaya olarak geldiği av bayisinin camını kaldırım taşıyla kırdı. İçeriye giren şahıs daha sonra aldığı av tüfeği ile dışarıya çıktı. Yaklaşık 50 metre giden şahıs daha sonra geri dönerek aldığı av tüfeğini iş yerinin önüne attıktan sonra tekrar içeriye girdi ve başka bir tüfek alarak olay yerinden ayrıldı. Sokak aralarına giren şahıs av bayisinden aldığı av tüfeği ile rastgele havaya ateş ederek gitmeye başladı. Peş peşe duyulan silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine şahsın bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler M.A. isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sahsın ateş açtığı sokakta inceleme yapan ekiplerse yerde 23 tane boş av tüfeği kartuşu buldu.

Olaydan kısa süre sonra M.A (32), polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ermenek Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN