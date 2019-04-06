Av. Çömezoğlu Anısına Futbol Turnuvası
1 saat önce
Geçen yıl hayatını kaybeden Av. Korhan Çömezoğlu anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasının açılışı gerçekleştirildi.
Geçen yıl hayatını kaybeden Av. Korhan Çömezoğlu anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasının açılışı gerçekleştirildi.
2018 yılında kanserden dolayı hayatını kaybeden Av. Korhan Çömezoğlu anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasının açılışı Yılport Samsunspor
Kulübü Başkanı İsmail Uyanık
ve Samsun Barosu
Başkanı Kerami Gürbüz'ün başlama vuruşuyla start aldı.
Daha sonra açıklamalarda bulunan Gürbüz, sporun dostluk için yapıldığını belirterek, "Tamamı avukatlardan oluşan takımların teşkil ettiği bir turnuvada da bunun dışında bir şey yapılacağını düşünmüyorum. Bizim camiamıza yakışır bir turnuva olacaktır. Korhan Çömezoğlu'na da tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Başkan Uyanık ise Kerami Gürbüz'ün Samsunspor'da çok aktif olduğunu ve her zaman yanlarında bulunduğunu söyledi.
Samsun Barosu bünyesindeki 8 takımın katılacağı turnuva 3 hafta sürecek. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:10 Kaynak: İHA
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