Av dönüşü kazayla kendini vuran genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Av dönüşü kazayla kendini vuran genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Av dönüşü kazayla kendini vuran genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ava çıkan genç, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.

Av dönüşü kazayla kendini vuran genç hayatını kaybetti, System.String[]

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ava çıkan genç, tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hayatını kaybetti.


Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Çetin (23) avlanmak için öğleye doğru köyden çıkarak, arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alana gitti. Burada bir süre avlanan ekipten, köye döndükleri esnada karla kaplı zeminde ayağının kayması sonucu düşen Nuri Çetin'in elindeki tüfek düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Çetin'in öldüğünü belirledi. Talihsiz gencin cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Çetin'in seracılık yaptığı 2 kardeşiyle, annesine baktığı kaydedildi. - ISPARTA

Isparta, Yalvaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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