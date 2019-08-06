Av. Güner: "Kadın kooperatifçiliği yaygınlaştırılmalı"

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Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı

Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler

Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı