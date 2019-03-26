Av. Hibe Gökalp, 'Yılın Hukuk Danışmanı' Ödülünü Aldı

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, Altın Palmiye Ödül Töreninde 'Yılın Hukuk Danışmanı' ödülüne layık görüldü.

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, Altın Palmiye Ödül Töreninde 'Yılın Hukuk Danışmanı' ödülüne layık görüldü.



Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu.



Birçok ünlü ismin katıldığı gecede 'Yılın Hukuk Danışmanı' ödülüne Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp layık görüldü. Ödülünü ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'den alan Gökalp, Gülben Ergen'e 'İnfilak' şarkısı ile 'Yılın Single' ödülünü verdi.



Gökalp, gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Palmiye Ödülleri'nde 'Yılın Hukuk Danışmanı' ödülüne layık görülmekten son derece onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Birbirinden değerli ve başarılı, tüm Türkiye'ye adını duyurmuş birçok isimle yan yana olmak benim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Gecenin mimarı olan organizatör Nedim Delibaş başta olmak üzere, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MERSİN

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