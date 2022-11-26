Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

26.11.2022 22:00

Erzurum'un Oltu ilçesine arkadaşlarıyla ava giden İskender Kolaylı adlı şahıs, dağda kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Trabzon'a bağlı Akçabaat ilçe nüfusuna kayıtlı İskender Kolaylı, 5 arkadaşıyla birlikte avlanmak için Oltu'nun Damarlı Taş köyüne gitti. Köydeki dağa arkadaşlarıyla çıkan Kolaylı, bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Arkadaşları durumu sağlık ekipleri, AFAD ve JAK ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden AFAD ve JAK ekipleri Kolaylı'yı dağlık bölgeden alarak ambulansa getirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansta yapılan inceleme de Kolaylı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolaylı'nın cenazesi ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ARKADAŞLARIYLA AVA GİDEN AVCI KALP KRİZİ GEÇİRDİ ARKADAŞLARIYLA AVA GİDEN AVCI KALP KRİZİ GEÇİRDİ Trabzon'dan Erzurum'da ava gelen kişi dağda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Trabzon'dan Erzurum'da ava gelen kişi dağda kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Kalp Krizi, İskender, Erzurum, Oltu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:16 Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası ayağının içler acısı halini paylaştı
21:43 Danimarka filelerine 2 gol bırakan Mbappe, Pele'nin rekoruna ortak olarak Dünya Kupası tarihine geçti
21:09 Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
21:07 Partisinin il toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan pankartı okuyunca tüm salonda büyük coşku yaşandı
21:05 Twitter'da yaprak dökümü! Elon Musk'ın satın alımından sonra reklamverenlerin üçte biri sosyal medya devini bıraktı
20:59 Mbappe'nin attığı gollerle Danimarka'yı deviren Fransa, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:39 İtalya'ya gideceği iddia ediliyordu! Ozan Tufan hakkında net açıklama geldi
20:20 İstanbul'da vahşet! Kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu kadın, eşi tarafından silahla kafasından vuruldu
20:23 Pençe Kilit Harekatı'ndan yürek yakan haber: 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
19:56 Raphinha'nın bu sözler çok konuşulur: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak, bu ülke onun yeteneklerini hak etmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 22:24:27. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement