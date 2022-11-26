Arkadaşları durumu sağlık ekipleri, AFAD ve JAK ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden AFAD ve JAK ekipleri Kolaylı'yı dağlık bölgeden alarak ambulansa getirdi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, İskender, Erzurum, Oltu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzurum'da arkadaşlarıyla ava giden şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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