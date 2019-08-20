Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı
24 dakika önce
KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay
ilçesi 5'inci Organize Sanayi Bölgesi
'nde, güvenlik görevlilerince göz kapakları dikili bulunan kerkenezi teslim aldı. Ekipler, kerkenezi Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada cerrahi müdahale yapılan kerkenezin gözleri yeniden açıldı. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
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