Son Dakika Haberleri: Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı
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Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı

24 dakika önce

KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.

Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı, System.String[]
KONYA'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapakları, cerrahi müdahaleyle yeniden açıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde, güvenlik görevlilerince göz kapakları dikili bulunan kerkenezi teslim aldı. Ekipler, kerkenezi Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada cerrahi müdahale yapılan kerkenezin gözleri yeniden açıldı. Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.


Organize Sanayi Bölgesi, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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