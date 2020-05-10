Av için kargaların öldürülüp, ağaca asılmasına tepki - Son Dakika

BURSA'da, bir kişinin hayvan avlamak için kargaları av tüfeğiyle öldürüp, ağaca asması hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (PATİSEV) Başkanı Mefaret Özmez, sokak hayvanlarını beslemek için merkez Nilüfer ilçesinde bulunan incir bahçelerinin olduğu bölgeye gitti. Özmez, besleme yaptığı sırada, incir ağacına asılı karga ölülerini görünce şaşırdı. Çevredeki vatandaşlara durumu soran Özmez, incir bahçesi sahibinin hayvanları avlamak için karga ölülerini kullandığını öğrendi. Özmez, kargaları av tüfeğiyle vurarak, ağaca asan kişiye tepki göstererek, "Bu vahşet bir an önce araştırılmalı ve gerekli cezalar verilmeli" dedi.