Av komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Av komisyonu toplantısı yapıldı
26.02.2021 10:10
DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde Düzce'de av komisyonu toplantısı yapıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde Düzce'de av komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda avcılık ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Düzce İl Av Komisyonu toplantısı Düzce Vali Yardımcısı Haluk Çakmak başkanlığında Düzce Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. 4915 sayılı Kara avcılığı kanunun 3'üncü maddesi gereğince av komisyonu toplantısında komisyonca avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen av hayvanlarının avlanma limitleri, yasaklanan avlanma usul ve şekilleri, avlanmanın yasaklandığı alanlar ve avlanma ile ilgili konular görüşüldü. - DÜZCE
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