Av köpeği, pitbull cinsi köpeğe anne oldu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çiftin, 'Fatmagül' adını verdikleri av köpeği, bir ay önce doğum esnasında annesi ölen 'pitbull' cinsi köpeğe annelik yapıyor.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Berna Şen çifti, 5 yıl önce aile yakınlarından av köpeği teslim aldı. Çiftin, Fatmagül adını verdikleri av köpeği, bir ay önce doğum sırasında annesi ölen yavru pitbull cinsi köpeğe annelik yapmaya başladı. Kendi 5 yavrusu ile birlikte yavru pitbullu emzirerek sahip çıkan av köpeği, annesi ölen köpeği kendi yavrularından ayırmıyor.

Evlerine aldıkları ve annesiz kalan pitbull cinsi köpeğe, kendi av köpekleri olan Fatmagül'ün huysuzlanmadan annelik yaptığını söyleyen Ali Şen, "Yavru pitbull köpeğimiz bize geldiğinde henüz 10 günlüktü ve gözleri açık değildi. Doğduğundan bu yana hiçbir şey yemediğinden dolayı çok güçsüz ve halsiz bir şekilde bize gelmişti. Beş yıl önce akrabamız tarafından bize verilen ve Fatmagül ismini verdiğimiz köpeğimizin yanına emzirmesi için bıraktığımızda huysuzluk yapmadan direk emzirdi. Yavru pitbull cinsi köpeğimizi ise diğer yavrularından ayırmayan Fatmagül, şu an gayet mutlu ve sağlıklı olarak bizlerle yaşamaya devam ediyor" dedi. - ORDU