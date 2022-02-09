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Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada - Son Dakika

Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada

09.02.2022 14:13

Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kameradaZONGULDAK Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü'nde avcılar domuz avına çıktı.

Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada

ZONGULDAK Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü'nde avcılar domuz avına çıktı. Dere yatağında domuza denk gelen av köpekleri domuzu etkisiz hale getirdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Ahmetoğlu Köyü'nde Ramazan Tüysüz, Aytekin Kaya ve Muharrem Sarıcam domuz avına çıktı. Buldendere avlığında domuza denk gelen avcılar domuzu etkisiz hale getirdi. İlk olarak domuza saldıran av köpekleri domuzla boğuştu. Boğuşma anları amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi. Avcılar tarafından vurulan domuz etkisiz hale getirildi.

Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada
Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada
Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada

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Zonguldak, Avcılar, Devrek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Av köpeklerinin domuzla mücadelesi kamerada - Son Dakika


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