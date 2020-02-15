Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi - Son Dakika

Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, il genelinde aktif olarak av koruma kontrol görevini yürüten orman muhafaza memurları ve mühendisler ile diğer personel olmak üzere toplam 25 kişiye silah atışı, kullanımı ve bakımı konularında ilçe açık...

Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, il genelinde aktif olarak av koruma kontrol görevini yürüten orman muhafaza memurları ve mühendisler ile diğer personel olmak üzere toplam 25 kişiye silah atışı, kullanımı ve bakımı konularında ilçe açık atış poligonunda eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ile Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında av koruma memurlarıyla saha bekçilerine verilen eğitimde silah tanıtımı, kullanma şartları, tabancaların çalışma prensibi, silahın bakımı, nişan alma teknikleri, silah emniyet kuralları gibi konular teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, yapılan eğitim sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda tüm personelin av koruma ve kontrol konularında göreve hazır olduğunun bir kez daha ortaya konduğu belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:01:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]