Av koruma memurları ve saha bekçileri atış eğitimi - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde, il genelinde aktif olarak av koruma kontrol görevini yürüten orman muhafaza memurları ve mühendisler ile diğer personel olmak üzere toplam 25 kişiye silah atışı, kullanımı ve bakımı konularında ilçe açık atış poligonunda eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ile Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında av koruma memurlarıyla saha bekçilerine verilen eğitimde silah tanıtımı, kullanma şartları, tabancaların çalışma prensibi, silahın bakımı, nişan alma teknikleri, silah emniyet kuralları gibi konular teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, yapılan eğitim sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda tüm personelin av koruma ve kontrol konularında göreve hazır olduğunun bir kez daha ortaya konduğu belirtildi.