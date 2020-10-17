Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi

17.10.2020 11:33
Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortaklığında Düzce'de Av Koruma Memurlar ve Saha Bekçileri Eğitim programı düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortaklığında Düzce'de Av Koruma Memurlar ve Saha Bekçileri Eğitim programı düzenlendi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında suç ve kabahatlerin takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personellerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda 9. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Yusuf Soysal ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personellerinden Polis Memuru Soner Kart katılım sağladı. Personellere av koruma memurları ve saha bekçilerinin nasıl çalışmalar yapması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Avda kullanılan silahlar ile demirbaş silahların taşınması ve kullanımına ilişkin esaslar konusunda da eğitim verildi. Personellere son olarak ise güvenlik konuları ve ilkyardım konularında Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ahmet iyi tarafından eğitim verildi. - DÜZCE

Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi
Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi
Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi
Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi
Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi
Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Yaban, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Av koruma memurları ve saha bekçileri eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

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