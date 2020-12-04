Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü - Son Dakika

Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü

04.12.2020 15:41
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü, System.String[]

Isparta'da kaçak avcıları yakaladıktan sonra yaklaşık 50-70 metre civarındaki uçurumdan düşen av koruma memuru, yaklaşık 4 buçuk saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Isparta'da kaçak avcıları yakaladıktan sonra yaklaşık 50-70 metre civarındaki uçurumdan düşen av koruma memuru, yaklaşık 4 buçuk saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen memur, hastanede tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta şubesinde görevli av koruma ekibi ve jandarma, dün saat 12.00 sıralarında kaçak av ihbarı üzerine Sütçüler ilçesindeki Karasay mevkiine gitti. Ekipler bölgeye ulaştıklarında kaçak avcıları ararken, bir süre sonra 4 el silah sesi duydu. Av koruma ekibi ve jandarma, arazide detaylı aramayı sürdürdü. Aramalar sırasında Karasay tepesinde ateş yandığı, ateşin başında da avcıların olduğu görüldü. İki şahıs, ateş başındaki kamp çadırı, uyku tulumları ve 2 adet yarı otomatik tüfekle yakalandı.

Şahıslar jandarma karakoluna götürüldü

Yakalanan avcılar '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında gerekli yasal işlem yapılmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü, avda kullandıkları silahlara el konuldu.

Orman muhafaza memuru uçurumdan düştü

Saat 18.10'daki dönüş esnasında av koruma ekibinde görev yapan orman muhafaza memuru Hüseyin Yavuz, yağış nedeniyle ıslanan zeminde dengesini kaybetti ve 50-70 metre civarındaki uçurumdan düştü. Yavuz'a ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

Yaklaşık 4 buçuk saatlik kurtarma çalışması

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra ambulans ekibinden bir hemşire alana ulaşarak Yavuz'un hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, serum taktı ve açık yaralarına müdahale etti. Aynı zamanda olay yerine AFAD ve JAK sevk edildi. Kurtarma ekibinin çalışması sonucu Hüseyin Yavuz, saat 23.00 sıralarında düştüğü yerden alınarak ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalede Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında kırık ve belde çatlak olduğu tespit edilerek, tedavi altına alındı. - ISPARTA

Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Isparta, Memur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü - Son Dakika


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