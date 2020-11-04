Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

Av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
04.11.2020 13:10
Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında, av ve koruma faaliyetleri kapsamında toplamda 111 kişi denetlenirken, yasa dışı avlandığı belirlenen 3 kişiye yasal işlem uygulandı. Yasalara ve mevzuata uygun olarak avcılık faaliyetlerini sürdüren avcılara teşekkür dileklerini ileten Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği belirtti. - ESKİŞEHİR
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