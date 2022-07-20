Av. Lerzenur Asan Elik kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladı

Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan Av. Lerzenur Asan Elik, son dönemde toplumsal bir yara haline gelen kadına şiddet konusunda açıklamalar yaptı. Elik, "6284 sayılı yasa kimleri koruyor", ve "Kadın ve erkek eşitliğine ilişkin kanundaki düzenlemeler nelerdir?" gibi çok merak edilen konulara dair açıklamalar yaptı.

"SEVEN İNSAN KISKANIR DİYEREK BASKIYI MEŞRULAŞTIRIYORUZ"

Av. Lerzenur Asan Elik, kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladığı konuşmasında şiddetin nasıl normalleştirildiğine vurgu yaptı. Elik ""Seven insan kıskanır diyerek baskıyı meşrulaştırıyoruz ya da evlilikteki keramete tutunuyoruz kişiyi rehabilite etme görevini üstleniyoruz. Hayır biz düzeltmeyiz. Biz önce kendimizi korumalıyız" diyerek kadına şiddet konsundaki yanlış algılara değindi.

6284 SAYILI YASA KİMLERİ KORUYOR?

Elik, 6284 sayılı yasa kapsamına dair açıklamalarda bulundu. "6284 sayılı yasasından erkekler de faydalanabilir. Genelde kadın hakları ile özdeşleştirildiği için hep kadın çocuk üzerinden algılanıyor. Aslında erkekler de bu yasadan faydalanabilir." Diyerek konuya açıklık getirdi.