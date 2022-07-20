Av. Lerzenur Asan Elik kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Av. Lerzenur Asan Elik kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladı

20.07.2022 16:35
Av. Lerzenur Asan Elik kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladı

Av. Lerzenur Asan Elik Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Av. Lerzenur Asan Elik kadın hakları, kadına şiddet, 6284 sayılı yasa ve kadın erkek eşitliğine ilişkin kanundaki düzenlemeler hakkında açıklamalar yaparken kadına şiddetin toplumsal boyutlarına değindi. İşte Elik'in açıklamalarından detaylar…

Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan Av. Lerzenur Asan Elik, son dönemde toplumsal bir yara haline gelen kadına şiddet konusunda açıklamalar yaptı. Elik, "6284 sayılı yasa kimleri koruyor", ve "Kadın ve erkek eşitliğine ilişkin kanundaki düzenlemeler nelerdir?" gibi çok merak edilen konulara dair açıklamalar yaptı.

"SEVEN İNSAN KISKANIR DİYEREK BASKIYI MEŞRULAŞTIRIYORUZ"

Av. Lerzenur Asan Elik, kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladığı konuşmasında şiddetin nasıl normalleştirildiğine vurgu yaptı. Elik ""Seven insan kıskanır diyerek baskıyı meşrulaştırıyoruz ya da evlilikteki keramete tutunuyoruz kişiyi rehabilite etme görevini üstleniyoruz. Hayır biz düzeltmeyiz. Biz önce kendimizi korumalıyız" diyerek kadına şiddet konsundaki yanlış algılara değindi.

6284 SAYILI YASA KİMLERİ KORUYOR?

Elik, 6284 sayılı yasa kapsamına dair açıklamalarda bulundu. "6284 sayılı yasasından erkekler de faydalanabilir. Genelde kadın hakları ile özdeşleştirildiği için hep kadın çocuk üzerinden algılanıyor. Aslında erkekler de bu yasadan faydalanabilir." Diyerek konuya açıklık getirdi.

YORUMLAR
500
Hande Ersayoğlu, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğin nasıl sağlanacağını açıkladı Hande Ersayoğlu, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğin nasıl sağlanacağını açıkladı Akşener'den Danıştay'a Tepki: 'Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak. Akşener'den Danıştay'a Tepki: 'Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddette, Cübbelerini İlikleyip O İmzayı Atan Parmakların İzi Olacak.

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Av. Lerzenur Asan Elik kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:23 Bursa'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı! Alevlerin arasına dalan araç sahibi canını hiçe sayarak otomobili durdurdu
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
16:01 Narkozun etkisindeki genç, ameliyat bitiminde ezan okudu
16:00 Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın son hali görenleri şaşırttı! Gittikçe annesine benziyor...
14:59 Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
11:16 Türkiye'nin taraftar haritasında Galatasaray rakiplerini açık ara geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:44:33. #1.12#
SON DAKİKA: Av. Lerzenur Asan Elik kadına şiddetin toplumsal boyutlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement