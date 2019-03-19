Av Mevsiminin Sonu Yaklaşırken Balık Bollaştı
1 saat önce
Bursa'da balıkçıların yüzü gülüyor.
Bursa
'da balıkçıların yüzü gülüyor. Mudanya
ilçesinde balık çeşitliliğinin çokluğu yüzleri güldürüyor. Tezgahlarda hamsi sardalya gibi balıkların yanı sıra köpekbalığı, kalkan balığı gibi cins türlerde bolluk yaşanıyor. Mudanya'da balıkçılık yapan Zafer Uzunay, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Av mevsiminin bitmesine son günler kala balıkçılarımız genel olarak sezonu iyi geçirdiler" dedi.
Mudanya tezgahlarında fiyatlar şöyle; hamsi 20 TL, sardalya 15 TL, Karadeniz
mezgit 35 TL, tekir 30 TL, karides 30 TL, kolyoz 25 TL ve köpekbalığı 50 TL'den satışa sunuluyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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