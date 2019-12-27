Av. Özdağıstanlı: VERBİS'te başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Av. Özdağıstanlı: VERBİS'te başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir - Son Dakika Ekonomi

Av. Özdağıstanlı: VERBİS'te başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir

6 saat önce

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri, Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burak Özdağıstanlı, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt süresinde başka erteleme olmayacağına dikkat çekti.

Av. Özdağıstanlı: VERBİS'te başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir, System.String[]

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri, Veri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burak Özdağıstanlı, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt süresinde başka erteleme olmayacağına dikkat çekti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), VERBİS'e kayıt sürelerini altı ay uzattı. Kayıt sürelerinin uzatılması ile ilgili konuşan Av. Burak Özdağıstanlı, ikinci kez yapılan ertelemenin, "son erteleme olduğu"na dikkat çekti ve ekledi:

"Bu uzatma ile VERBİS'e kaydolma yükümlülüğü altında olan fakat bu yükümlülüğü gerçekleştirmemiş olan birçok veri sorumlusu rahat bir nefes aldı zira VERBİS'e kayıt olmama durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafında 1,802,000 TL'yi aşan bir idari para cezasının kesilmesi mümkün.

"Bu çerçevede, aşağıdaki (tablo) kriterleri karşılayan tüm veri sorumlularının (kişiler ve şirketlerin) 30 Haziran 2020 yılına kadar uzman avukatlar ile çalışarak veya kendi iç denetim mekanizmalarını kullanarak Kanun'a uyum çalışması gerçekleştirmesi, kişisel veri envanteri hazırlaması ve VERBİS'e kaydolması gerekmektedir.

"Kurum'un daha önce bir erteleme daha yaptığı düşünüldüğünde bu ertelemenin son erteleme olduğu ve başka bir erteleme olmayacağı değerlendirilmektedir."

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VERBİS KAYIT KRİTERLERİ                                                    KAYIT İÇİN SON TARİH

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Yıllık çalışan sayısı 50 veya daha fazla olan veri sorumluları                        30.06.2020

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Mali bilanço toplamı 25.000.000 TL veya fazla olan veri sorumluları             30.06.2020

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Yurt dışında yerleşik veri sorumluları                                                              30.06.2020

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Ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işlemek olan veri sorumluları                30.09.2020

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İstanbul Barosu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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