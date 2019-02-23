Son Dakika Haberleri: Av. Şeyma Döğücü, Kar Kış Demeden Çalışmalarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Av. Şeyma Döğücü, Kar Kış Demeden Çalışmalarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor

27 dakika önce

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, kar kış demeden seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Av. Şeyma Döğücü, Kar Kış Demeden Çalışmalarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, kar kış demeden seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Döğücü bu kez de Samandıra'da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü kar kış demeden çalışmalarına devam ediyor. Samandıra'da bulunan bir taksi durağını ziyaret eden Döğücü, taksicilerle bir süre sohbet etti. Taksicilerden tam not alan Av. Şeyma Döğücü telsizden durakta olmayan şoförlere de selam gönderdi.

Av. Şeyma Döğücü'den 'Şeffaf Oda' projesi

Güzel bir sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Döğücü, 'Şeffaf Oda' projesini taksicilerle paylaştı. Belediyenin girişinde kendisine bir oda yapacağını söyleyen Av. Şeyma Döğücü, her gün günün belli saatlerinde o odada duracağını ve vatandaşların sorun ve beklentilerini dinleyeceğini söyledi. Projeyi duyan taksiciler memnuniyetlerini ifade etti. Av. Şeyma Döğücü ve taksiciler ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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