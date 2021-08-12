Av sezonu 21 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, yeni av sezonunun bıldırcın ve üveyik avı ile 21 Ağustos'ta başlayacağını bildirdi.

Yılmaz, dernek lokalinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için avcılık belgesi ile avcılık pulu olmayan avcıların, derneklerine müracaat ederek bu belgeleri almaları ve av esnasında yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Yılmaz, avlanma sezonunun Merkez Av Komisyonu kararı ile 21 Ağustos'ta başlayacağını ve 6 Mart 2022'de sona ereceğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi av sezonu, birinci grup kuşlar olan bıldırcın ve üveyik avı ile başlıyor, domuz avı ile devam ediyor. 10'ncu aydan itibaren de ikinci grup ve memeli hayvanların avı yapılmaya başlanacak. Geçen yıl avcılarımız evraklarını yaptırmasına rağmen devletimizin aldığı pandemiye dayalı tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile avcılıklarını yapamadılar. Bu yıl alınan kararlar doğrultusunda herhangi bir kısıtlama olursa hafta sonu avcılığının hafta içine kaydırılacağını öğrendik." dedi.

Pandemi tedbirleri kapsamında derneklerinin yaklaşık 1,5 yıl kapalı kaldığını ifade eden Yılmaz, yapmayı planladıkları organizasyonları da gerçekleştiremediklerini belirtti.

Yılmaz, derneklerine bağlı poligonun aktif hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek, buradaki sporcuların yarışmalara katılmaya devam ettiğini ve veteranlar takımında bir Türkiye 2'si bir de Türkiye 1'si çıkardıklarını söyledi.

Güme avcılığının yapılan çalışmalar neticesinde geçen yıl serbest bırakıldığını belirten Yılmaz, bu yıl da serbest olacağını kaydetti.

Yılmaz, Çorlu'da açılması planlanan tahnit müzesiyle ilgili hayvansever dernekleriyle bir araya gelerek bilgilendirmede bulundurduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hayvanseverler ile defalarca bir araya geldik ve müze hakkında bilgiler verdik. Dünyada avcılık her yerde serbest bırakıldığı sürece biz bu atalarımızdan gelen hobiyi devam ettireceğiz. Avcılar kadar doğaya sahip çıkan ve geliştiren yoktur. Bu bizim spor ve hobi amaçlı yaptığımız bir şey. Biz hayvanseverlerle ilgili görüşme yaptık. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu, gelmelerini engelleyenler oldu ama biz çalışmaları başlattık."