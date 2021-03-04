Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek - Son Dakika

Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek

04.03.2021 16:01
Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 2020-2021 Av Döneminin 7 Mart itibariyle kapanacağını belirterek, "Av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 2020-2021 Av Döneminin 7 Mart itibariyle kapanacağını belirterek, "Av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır." dedi.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 Av Döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 7 Mart'ta sona ereceğini ifade ederek, av sezonu dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu kaydetti.

"4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu"nu uyarınca 8 Temmuz 2020'de toplanan Merkez Av Komisyonu'nun 2020-2021 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin alınan kararlarının Resmi Gazetede yayınlandığını hatırlatan Ulu, buna göre, 2020-2021 Av Döneminde avlanmanın, Marmara Bölgesinde 22 Ağustos 2020'de bıldırcın, üveyik ala karga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başladığını aktardı.

Karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde, yaban domuzu avı için ise salı günü avlanma yapıldığını belirten Ulu, şöyle devam etti:

"2020-2021 Av Dönemi 7 Mart itibariyle kapanmıştır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaktır. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir."

Ulu, bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerince yasal işlemler uygulanacağını belirterek, bu dönemde av koruma kontrolü faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Fahrettin Ulu, av dönemine ilişkin en geç mayıs ayı sonuna kadar komisyonun toplanacağını ve kararların kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, komisyonun getirdiği kurallara uyulmasının, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Fahrettin Ulu, Milli Parklar, Tarım, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av sezonu 7 Mart'ta sona erecek - Son Dakika


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