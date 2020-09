AV SEZONU AÇILDI BALIKÇILARIN GÖZDESİ PALAMUT İSTANBUL'DA 10, VAN'DA 12,5 LİRA-1 - Son Dakika

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahları hareketlendi. Bu yıl balıkçıların gözdesi ise palamut oldu. Palamudun tanesi İstanbul'daki Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda 10, Van'da ise 12,5 liradan satışa sunuldu.

2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. Yasakların kalkmasının ardından balıklar, tezgahlardaki yerini aldı. İstanbul'un Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda yeni sezon hareketliliği sürerken, balıkların İstanbul'dan gönderildiği Van'da hareketlenmeler yeni yeni başladı. Tezgahların gözdesi ise palamut oldu. İstanbul'da tanesi 10 liradan satışa sunulan palamut, geçen yıl tanesi 35 liradan satılan Van'da ise 12,5 liraya satılmaya başladı. Balıkçılar bu yılki sezondan umutlu olduklarını ve fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa daha fazla rağbet göstereceğini söyledi.

PALAMUDUN TANESİ 10 LİRA

Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılık yapan Erhan Gün, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezondan umutluyuz. Bu sene palamut balığı çok olacak. İrileşmesinde, yağlanmasında, bollaşmasında yağmurların yağması etkili oluyor. Bereketli bir sezon olacak. Fiyatlar makul, ne çok ucuz ne çok pahalı. Her bütçeye uygun balık var şu an. Palamudun fiyatı da iriliğine göre deşiyor. 10-12 lira arasında fiyatlarımız. İlk günlerde biraz yüksekti, 15-20 lira arasında seyretti. Havalar sıcak olduğu için bu aralar hamsi biraz az. Hamsi sıcak suyu sevmiyor. 15-20 güne de hamsi olacak" dedi.

"BU SENE ÇOK DİKKAT ETMELERİ LAZIM"

Başka bir balıkçı Muammer Arduç ise iyi bir sezon olması için avcılık konusunda denetimlerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "'Vira Bismillah' dedik, başladık balıkçılığa. Geçen seneye göre bu sene balıkçılık var ama dikkatli olmak lazım. Geçen sene de aynısı oldu, yasaklara uymadılar. Çok ufak balık yakaladılar. Bir anda vurdular çıktılar balığı. Önü kesildi balığın. Ne hamsi ne palamut yiyebildi halk. Bu sene çok dikkat etmeleri lazım. Devletin, su ürünlerinin denetim yapması lazım ki ileriye dönük balıkçılık olsun. Palamut balığı var şu an, önümüz nasıl olur bilmiyoruz. Şu anda fiyatlar 10-15 lira arasında seyrediyor. Balık büyüdükçe fiyatı artacaktır. Bir palamut iki kişiye yeter. 10 liraya iki kişi doyar" diye konuştu.

"PALAMUT BU YIL BOL OLDUĞU İÇİN FİYATI ÇOK UYGUN"

Vanlı balıkçılar, İstanbul'dan balıkların gelmeye başladığını belirterek, "Şu an elimizde olan levrek, çupra, alabalık, palamut ve Van balığı var. Sezona açtık yavaş yavaş başlıyoruz. Birkaç gün sonra hamsi, istavrit ve diğer balık çeşitleri gelmeye başlar. Bütün tezgahlar yavaş yavaş dolar. Şu anda çupra, levrek 35 lira, palamut tane fiyatı 12 lira 50 kuruş, alabalık 28, Van balığı 7 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Fiyatlar şu an normal. Van'da en çok rağbet gören hamsi, istavrit ve Van balığı. Onlardan sonra çupra ve levrek geliyor. Geçen seneye göre palamut şu an çok uygun. Geçen yıl bu vakitler fiyatı çok yüksekti ve tanesi 35 liraydı. Bu yıl 12 lira 50 kuruştan satışı başladı. Palamut bu yıl çok bol olduğu için fiyatı çok uygun. Hamsi de bu yıl az bekleniyor" dedi.

"BALIKÇILAR BU YIL PALAMUDUN BOL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

İstanbul'da Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'na balık almaya gelen Muhammed Saldırıcı, "Taze balık yemeyi özledik. Bugün de buraya geldik, bakıp seçeceğiz. Balıkçılar bu yıl palamudun bol olduğunu söylüyor. Balık seven birisiyim, bu yıl güzel olacak diye umut ediyoruz. Fiyatların daha ucuz olmasını, herkesin yiyebilmesini isteriz. Fiyatlar çok pahalı değil ama biraz daha ucuzlayabilir" ifadelerini kullandı.

Van'da palamudun fiyatının düşmesini beklediğini söyleyen Harun Kaya ise "İstavrit, hamsi ve palamudu tercih ediyoruz. Palamudun da fiyatının düşmesini bekliyoruz" dedi.