Av sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu - Son Dakika

Av sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu

Su ürünlerinde yeni av sezonunun başlamasıyla tezgahlar balıklarla dolmaya başladı.

Av sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu, System.String[]

Su ürünlerinde yeni av sezonunun başlamasıyla tezgahlar balıklarla dolmaya başladı.

Bu sene denizden en bol çıkan balığın palamut olduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Ali Akçakaya palamutun diğer senelere göre balığın daha bol olduğunu dile getirdi.

Ali Akçakaya, "Bu seneki palamut bolluğu diğer senelere göre daha iyi. Önceki sene palamut balığını hiç görememiştik. Ancak bu sene palamut bolluğu var. Bu bolluğunda uzmanlar tarafından da söylendiği gibi insanlarımızın bağışıklığını güçlendirdiğini biliyoruz. Bu nedenle insanlarımıza en ucuz protein kaynağı olarak balığı tüketmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Şu anda da zaten tezgahlar da satışları mevcut. Fiyat olarak, tazelik olarak, kalite olarak İstanbul ile Ankara ile İzmir ile aynı zaman da ürünlerimiz gelmektedir" diyen Akçakaya, "İnsanlarımıza en başta şunu söylemek istiyorum, en ucuz omega 3, omega 6 kaynağını birebir doğrudan balıktan almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü tabletler de ve kapsüller katkılı oluyor. Bunları insanların alması ne derece doğru tartışılır ama öncelikle beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle palamut balığını tavsiye ediyoruz. Palamut balığı genel olarak omega 6 bakımından ve serotonin bakımından zengin bir ürün bu nedenle palamutun daha çok tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Ali Akçakaya, hamsi yerine sardalya tüketilmesinin daha doğru olduğunu söyleyerek, "Hamsi için şu anda konuşmamız çok erken olur. Hamsi balığının denizdeki göstergesi Ekim ayı gibi olur. Çünkü sardalyada da omega 3 omega 6 yağ asitlerinin fazla olmasından dolayı, hamsi yerine şuan sardalyayı tavsiye ederiz" dedi ve şunları söyledi:

"Sardalya gayet yağlı ve lezzetli bir balıktır. Bunu vatandaşlarımız fırında, tavada veya ızgarada her şekilde tüketebilirler. Fiyatı da şu anda palamuttan sonra en uygun ürün sardalyadır. O nedenle insanlarımızın hamsi diye şartlanması yerine diğer alternatif ürünleri tüketmelerini öneririz. Hamsi şuan tam yağlılığına ulaşmadığı için biraz daha zamana ihtiyacı var. İnsanlarımızın mevsiminde düzgün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Her türlü ürünü her zaman satmak yerine, zamanında ve düzgün satmaya önem veriyoruz."

Balığın tazeliğinin çok önemli bir unsur olduğunu söyleyen vatandaşlar, her balığın mevsiminde yenmesi gerektiğini söyledi. - KAYSERİ

Akçakaya, omega 3, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Av sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı 15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler Yoldaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, hayatını kaybetti Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor         
18:33
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız         
17:22
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı         
16:46
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 19:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Av sezonu açıldı, tezgahlar balıkla doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei