Av sezonu açıldı Van'daki balık tezgahları hareketlendi - Son Dakika

BALIK avlanma sezonun açılmasının ardından Türkiye'nin doğusunda da balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Van'da geçtiğimiz yıl balıkçılarda 35 liradan satışa sunulan palamut, bu yıl 12 lira 50 kuruştan satılıyor.

Yasakların kalkmasının ardından 1 Eylül'de balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Türkiye'nin doğusunda balıkçı tezgahlarında yeni yeni hareketlenmeler başlarken, balıkçılar bu yılki sezondan umutlu olduklarını söyledi. Et tüketiminin fazla olduğu, balık tüketiminde de Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin tüketildiği kentteki balıkçılar fiyatların biraz düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa daha rağbet göstereceğini söyledi. Van'daki tezgahlarda deniz levreği ve çupranın kilosu 35 lira, palamudun da tane fiyatı 12 lira 50 kuruştan satışa sunuldu.

Vanlı balıkçılar, İstanbul 'dan balıkların gelmeye başladığını belirterek, "Şu an elimizde olan levrek, çupra, alabalık, palamut ve Van balığı var. Sezonu açtık yavaş yavaş başlıyoruz. Birkaç gün sonra hamsi, istavrit ve diğer balık çeşitleri gelmeye başlar. Bütün tezgahlar yavaş yavaş dolar. Fiyatlar şu anda çupra, levrek 35 lira, palamut tane fiyatı 12 lira 50 kuruş, alabalık 28, Van balığı 7 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Fiyatlar şu an normal. Van'da en çok rağbet gören hamsi, istavrit ve Van balığı. Onlardan sonra çupra ve levrek geliyor. Geçen seneye göre palamut şu an çok uygun. Geçen yıl bu vakitler fiyatı çok yüksekti ve tanesi 35 liraydı. Bu yıl 12 lira 50 kuruştan satışı başladı. Palamut bu yıl çok bol olduğu için fiyatı çok uygun. Hamside bu yıl az bekleniyor" dedi.

Vatandaşlardan Harun Kaya ise çocuklardan dolayı kılçıksız balıkları tercih ettiklerini belirterek, "İstavrit hamsi ve palamudu tercih ediyoruz. Palamudun da fiyatının düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.