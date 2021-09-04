Av sezonu açıldı, yarımada konumundaki Elazığ'da balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Av sezonunun 1 Eylülde başlaması ile birlikte yarımada konumunda olan Elazığ'da balıklar tarihi Kapalı Çarşı'da tezgahlardaki yerini aldı.

Av yasağının 1 Eylülde kalkması ile birlikte 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, denizlere açılmaya başladı. Yarımada konumunda olan Elazığ'a da deniz balıkları gelmeye başladı. Geçen seneye oranla balık fiyatları düşerken, hamsi 35, istavrit 25 ve uskumru 30 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlardan memnun olan balıkçılar ilerleyen zamanlarda fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

"Fiyatlar geçen seneye göre çok uygun"

Hayırlı bir sezon olmasını dileyen balıkçılardan Murat Canpolat, "Vatandaşlarımız ucuz balık yer. Eti ve tavuğu kıyaslarsan balık inşallah bu sene uygun olur vatandaşlarımız da bol bol balık yer. Balıklarımız tezgahlarımıza gelmeye başladı. 1 Eylül itibariyle balıkların avlanması serbest oldu. Şu anda tezgahımızda hamsi, istavrit, kumru, çupra ve kefal var. İlerleyen zamanlarda çeşitlerimiz daha da bollaşacak inşallah. Fiyatları geçen sene ile kıyasladığımız zaman bu yıl ile arasında çok fark var. Fiyatlar bu sene gayet uygun. Hamsi geçen sene şoklu hamsi diye tabir ettiğimiz 30 liraydı, şu an canlısı 35 lira, istavrit geçen sene 45 liraydı bu sene 25 lira, uskumru 50 liraydı bu sene 30 lira. Saydıklarımız geçen yıl ile neredeyse yarı fiyatına düştü" dedi.

Kapalı Çarşı esnaflarından balıkçı Aydın Taşkın, "Vira Bismillah diyerek sezonu açtık. Sezonumuz inşallah hayırlı olur. Fiyatlarımız geçen seneye oranla çok güzel. Bugün deniz balıklarımız, hamsi, istavrit, levrek, palamut gibi bayağı çeşit geldi. Sezonun ilk günü olmasına rağmen çok güzel geçiyor. İnşallah fiyatlar ilerleyen zamanlarda daha fazla düşer. Vatandaşlarımızı balık almaya bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ