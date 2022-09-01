Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı - Son Dakika
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Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

01.09.2022 03:07
Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı Bakan Kirişci, sezonun ilk balıklarını denizden çıkardı Bakan Kirişci, balıkçılarla birlikte gece denize açıldı Balık avı sezonu başladı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, balıkçılarla birlikte gece denize açıldı ve sezonun ilk balıklarını...

Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Bakan Kirişci, sezonun ilk balıklarını denizden çıkardı

Bakan Kirişci, balıkçılarla birlikte gece denize açıldı

İSTANBUL - Balık avı sezonu başladı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, balıkçılarla birlikte gece denize açıldı ve sezonun ilk balıklarını denizden çıkardı.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte denize açıldı. Sezonun ilk ağını denize atan balıkçılar, ilk derya kuzularını da denizden Bakan Kirişci'yle birlikte çıkardı.

Denize açılmadan önce akşam saatlerinde 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni yapıldı. Sarıyer- Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki açılış programında bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı. Sonra Bakan Vahit Kirişci kendi elleriyle vatandaşlara balık dağıttı. Dağıtımın ardından Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi olan "İlker Yılmaz" adlı teknenin açılışı da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından birlikte gerçekleştirildi.

"Balıkçıların emeklerini karşılamak için bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz"

Sezonun ilk balıklarını avladıktan sonra konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üretmek güzel bir şey. Burada üretimi görüyoruz. Bu tabiatın, kendi denizlerimizin bize sunmuş olduğu bir nimet. Balıkçı kardeşlerimiz de bu nimeti bizim sofralarımıza taşıyan insanlar. Gerçekten büyük bir emek ve çaba var. Bu emekleri zayi olmasın. Onların bu emeklerini karşılamak adına biz de bakanlık, genel müdürlük olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Biz balıkçılarımızın her daim yanlarında olduk. 2 bin 700 balıkçımızın dün itibarıyla 1.9 milyar lira gibi bir krediye muhatap oldular. Bundan ayrı olarak da merkez bankasının uyguladığı yüzde 13.5'lik politika faizini bire bir balıkçı kardeşlerimize işletme kredisinin o noktada desteklenmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

En çok palamut avlamak istediklerini belirten balıkçı, "Sezonun ilk ağını attık. Palamut çıktı. İçinde çeşitli balıklar da var ama biz bu yıl palamuta çalışacağız. İnşallah çok olacak. Halk da gemici de fayadalanacak" dedi.

Yusuf Topal, "İnşallah güzel ve bereketli bir sanat olacak. En çok palamuta güveniyoruz. Peşinden çinekop daha sonra hamsi. Biraz heyecanlıyız. Karadeniz'e açılacağız. Beklentimiz çok" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKÇILARA BEREKETLİ BİR AV SEZONU DİLEDİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKÇILARA BEREKETLİ BİR AV SEZONU DİLEDİ Denizlerde av sezonu başladı Denizlerde av sezonu başladı
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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