Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular - Son Dakika

Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular
12.04.2021 10:03
Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda, av sezonu dışında avlanmaya giden 3 kişi yakalandı.
Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda, av sezonu dışında avlanmaya giden 3 kişi yakalandı. Kaçak avcılık yapan şahıslara idari işlem yapılırken, av da kullandıkları takozsuz tüfeklere de el konuldu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte olay yerine giden DKMP ekipleri, av sezonu dışında avlanmaya giden 3 kişi tespit etti.
3 şahsa av sezonu dışında avlanmaktan idari işlem yapılırken, şahıslara ait takozsuz tüfeklere el konulduğu açıklandı. - EDİRNE
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