Av sezonu kapandı - Son Dakika
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Av sezonu kapandı

6 saat önce

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan, 2019-2020 av sezonunun kapandığı anlatarak, "Av hayvanlarının eş tutma, üreme, erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alınarak ülke genelinde av sezonu kapandı.

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Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan, 2019-2020 av sezonunun kapandığı anlatarak, "Av hayvanlarının eş tutma, üreme, erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alınarak ülke genelinde av sezonu kapandı. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasaktır" dedi.


Nezir Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kaçak av ihbarları 112 Acil Çağrı hattına yapılabileceklerini anlatarak, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı zamana kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması yaban hayatının devamı için önem arz etmektedir. Merkez Av Komisyonu 2020 mayıs ayı içerisinde tekrar toplanıp 2020-2021 av sezonu için av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihleri ve av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esaslarını belirleyecektir" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
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