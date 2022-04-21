Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest - Son Dakika
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Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest

21.04.2022 14:27

Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest Balık avcılığında 15 Nisan itibariyle avlanma yasaklarının başlamasıyla, olta balıkçıları oltalarını denize salladı.

Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest

TEKİRDAĞ - Balık avcılığında 15 Nisan itibariyle avlanma yasaklarının başlamasıyla, olta balıkçıları oltalarını denize salladı. Oltalara takılan istavritler, tezgahları süsledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bulunan balıkçı barınağı, oltalara takılan istavritlere ev sahipliği yaptı. Nisan ayının ortalarında başlayan avlanma yasağının ardından 12 metreye kadar olan teknelerle açılan balıkçılar, oltalarına takılan balıkları sahilde kurdukları tezgahlarda satışa sundu. Vatandaşlar balıklara büyük ilgi gösterirken, kimi vatandaşlar ise kısmetini kendi oltasında aradı.

Küçük teknelerle balıkçılık devam edecek

Büyük teknelerin av yasağı sebebiyle denize açılamayacağını ifade eden Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Büyük motorlar paydosa girdiler. Bundan sonraki süreçte 12 metrenin altında olan teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler. Bu demek değildir ki, yasak geldi tüm balıkçılar, balıkçılık sektörü paydosa girdi. 12 Metrenin altında olan tekneler faaliyetlerine devam edecekler. Biz de, palamut balığı tutamayacağız, kalkan balığı tutamayacağız, karides balığı tutamayacağız. Ne tutacağız? Tekir balığı tutacağız, çinekop balığı tutacağız, lüfer balığı tutacağız, gördüğünüz gibi istavrit balığı tutacağız. Vatandaşlarımız yine uygun ve taze balık yiyecekler inşallah. Yaklaşık yirmi arkadaşımız sabah saat beşte giderler, saat on bir gibi gelirler. Her biri dörder, beşer kilo balık tutalar. Hem kendi harçlıklarını çıkarmış olurlar, hem de bizde burada beraberinde bir ekmek yiyoruz" dedi.

Emekliliğin tadını çıkartıyoruz

Kısmetini kendi oltasıyla arayan vatandaşlar, avlanma yasaklarına uyulmasını istediler. İlçe sakinlerinden Gülşen Korkmaz, "Teknelerin kıyıya yakın ağ atmasının yasaklanmasını istiyorum. Emekli olarak biz olta balıkçılığını devam ettirmek istiyoruz. Emekliliğin tadını çıkartıyoruz. Şansımıza kıyıda ne çıkarsa vakit geçiriyoruz. Önemli olan balık tutmak değil, güzel, hoş bir vakit geçirmek" dedi.

Korkmaz'ın eşi Mehmet Korkmaz ise, "Bol balık çıksın derim. Kurallara uymak en iyisi. Herkesin kurallara uyması çok önemli. Ufak balık tutmasınlar, kıyıya çok yakın balık ağları atmasınlar, beklentimiz o olur. Buraya bu sezon ilk kez geldim. Geçen sezon Kumbağ'da sezon açılışını yapmıştık. Şimdi de burada kapanışını yapacağız. Denizden ne çıkarsa, kısmetimizde ne varsa tutacağız. Balıkçılık bence en güzel sporlardan biri. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Kahvelerde, meyhanelere olacağına böyle temiz bir hava çok daha iyi bence" dedi.

Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest
Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest
Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest
Av sezonu kapandı: Teknelere yasak, oltalara serbest

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Balıkçılık, Tekirdağ, Hisarcık, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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