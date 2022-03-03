Van'da av yasağı uyarısı - Son Dakika
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Van'da av yasağı uyarısı

03.03.2022 12:00
Van'da av yasağı uyarısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü, 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde av sezonunun 6 Mart'ta kapanacağını duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü, 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde av sezonunun 6 Mart'ta kapanacağını duyurdu.

DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av yasağının başlamasıyla av ve yaban hayvanlarının üreme dönemine girdiği belirtildi.

Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetlerinin yasak olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. ?Bu hususlara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır."

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Togo Cumhuriyeti, Milli, Mart, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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