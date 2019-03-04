Av Sezonu Sona Erdi

Yaban
Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Başkanı Mustafa Özer
, 2018-2019 av sezonun sona erdiğini bildirdi.
Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu ve Merkez
Av Komisyonunun kararlarına istinaden dün itibariyle av yasağının başladığını hatırlatarak, yaban hayvanlarının bu dönemde üreme ve yavrulama dönemine girdiğini belirtti.
Tüm avcıların avlanma yasağına uymasını isteyen Özer, şöyle devam etti:
"Yasaklı dönem de avlanma yapıldığını gören vatandaşlarımız Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüklerine, Alo 156 ile 112 ye bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca doğa fotoğrafçıları da bu alanlarda fotoğraf çekerken yavrulayan annelerin tedirgin olmaları için çok yaklaşmamaları gerekmektedir. Özellikle Hatay
dağ ceylanı, karaca gibi yaban hayvanlarının doğal ortamlarda yavrusu tek bulunduğunda alınmamalıdır. Çünkü anne yaban hayvanı o bölgede beslenmeye çıkmış olabileceğinden buna dikkat edilmelidir."