Av sezonu sona erdi - Son Dakika
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Av sezonu sona erdi

6 saat önce

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada av sezonunun bittiği belirtildi.

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Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada av sezonunun bittiği belirtildi.

Açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun, 17 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla sona erdiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır."

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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