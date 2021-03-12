Av sezonu sona erdi - Son Dakika

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonunun 7 Mart 2021 tarihi itibari ile ülke genelinde kapatıldığı ve sezon dışında avlanmanın kesinlikle yasak olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğünce duyuruldu.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 3.maddesine dayanılarak 08.07.2020 tarihinde Merkez Av Komisyonu toplanmış, 2020-2021 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 19 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 12 Ağustos 2020 tarihli ve 31211 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Buna göre; 2020-2021 Av Döneminde avlanma; Marmara Bölgesinde 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlamıştı. Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak Salı günü de avlanma faaliyeti gerçekleştirilmişti.

2020-2021 Av Dönemi 07.03.2021 tarihi itibariyle kapandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan bu dönemde avlanmak yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerimizce yasal işlemler uygulanacaktır. Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu ve bu dönemde av koruma kontrolü faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülecektir. 2020-2021 Yılı Av Dönemine ilişkin av sezonu için avlanmaya ilişkin gerekli kararları almak üzere MAK'nun 2021 yılı en geç mayıs ayı sonuna kadar toplanması planlanmaktadır. Alınacak kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA